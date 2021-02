بعد عام من وفاته.. سكان مدينة ووهان يتذكرون أول طبيب حذر من كورونا

عبر سكان مدينة ووهان الصينية عن امتنانهم لأول طبيب دق ناقوس الخطر لأول مرة محذرا من تفشي فيروس كورونا.

وتحل الذكرى الأولى لوفاة الطبيب الصيني لي ون ليانغ (34 عاما) صاحب أول تحذير من تفشي وباء كورونا بمدينة ووهان الصينية قبل الإعلان الرسمي عنه.

ووضع أهالى المدينة صورة كبيرة للطبيب في مواجهة مبنى المستشفى الذى كان يعمل به مع وضع باقات الورود له.

وتوفى ون ليانغ بسبب الفيروس في السابع من فبراير/شباط 2020 وكان أول من حذر من الفيروس إلا أنه تعرض للتوبيخ من قبل السلطات الأمنية.

Today is Friday 2.5.2021 Possibly if this #Wuhan doctor had not been #silenced the #WuhanVirus could have been contained to 20 cases. #RIP Dr. Li Wenliang #COVID19 https://t.co/YxcZYylUBB

— Shoe Repair Lady👠🥾 (@ShoeRepairLady) February 5, 2021