بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.. ما هو مصير حفتر؟ (فيديو)

بعد أن فازت قائمة محمد المنفي بانتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، يتساءل كثيرون عن مصير اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقواته في شرق ليبيا.

هذا السؤال الذي يدور بأذهان العديد من متابعي الشأن الليبي طرحته الجزيرة مباشر على عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف، عبد القادر حويلي، فقال “إن الحكومة التي فازت بالمجلس برئاسة المنفي هي حكومة سلام وجميع المشاركين فيها هم دعاة سلام وبعيدون عن أي عمليات عسكرية”.

وأضاف “القانون الليبي واضح وصريح، وعلى المجلس الرئاسي الجديد تطبيقه في المؤسسات العسكرية وتطبيق مخرجات 5+5”.

وتابع “على المؤسسة العسكرية أن تبدأ في اختيار قياداتها وأفضل شيء أن تترك مسألة التراتبية العسكرية إلى القانون الليبي”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وملتقى الحوار السياسي الليبي أعلنا، مساء الجمعة، عن فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي في النتيجة النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية بالبلاد، بعد خلاف سياسي طال أمده منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011.

وجاءت قائمة سفير ليبيا السابق في اليونان محمد المنفي في المركز الأول، بواقع 39 صوتا من أصل 73 عضوًا قاموا بالتصويت، و75 عضوًا هم كل أعضاء ملتقى الحوار، وحلت قائمة عقيلة صالح في المركز الثاني بواقع 34 صوتًا.

وفاز محمد يونس المنفي (من إقليم برقة) برئاسة المجلس الرئاسي، كما فاز كل من عبد الله اللافي (عن إقليم طرابلس)، وموسى الكوني (عن إقليم فزان) بعضوية المجلس، بينما أصبح عبد الحميد محمد دبيبة (من إقليم طرابلس) رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأمام السلطة الجديدة عدة تحديات أبرزها توحيد القوات الأمنية العسكرية وتنفيذ مخرجات اتفاق 5+5 وأهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتوحيد الصف الليبي بعد سنوات من الانقسام ثم تهيئة المجتمع لانتخابات الجديدة وتسليم السلطة.