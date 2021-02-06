نائب مصري مقرب من النظام يهاجم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ويدعو لإفشالها

انتقد البرلماني والصحفي المصري، مصطفي بكرى نتائج الانتخابات الليبية، واصفا إياها بأنها “مؤامرة ضد الشعب الليبي”، وذلك عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وملتقى الحوار السياسي الليبي أعلنا، مساء الجمعة، عن فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي في النتيجة النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية بالبلاد. كما فاز كل من عبد الله اللافي (عن إقليم طرابلس)، وموسى الكوني (عن إقليم فزان) بعضوية المجلس، بينما أصبح عبد الحميد محمد دبيبة (من إقليم طرابلس) رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

الشعب الليبي البطل لن يقبل بهذه المهزله التي تهدف إلي تمكين عملاء تركيا من السيطره علي ليبيا ، لاتنسوا أن الجيش الليبي لن يسمح بتمرير المؤامره ، هذه مؤامره هدفها إطالة أمد الإرهاب علي أرض ليبيا — مصطفى بكري (@BakryMP) February 5, 2021

واعتبر بكري المقرب من النظام الحاكم في مصر، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، جاء نتيجة انتخابات “غير شرعية”، واصفا إياه بأنه ينتمي إلى “الحركة الإرهابية المقاتلة، التي يترأسها الإرهابي عبدالحكيم بلحاج”، على حد قوله.

وزعم أن “الإخوان وحركات الإرهاب استخدموا كل الأسلحة القذرة لهزيمة المستشار عقيلة صالح وقائمته”.

محمد يونس الذي تم إختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي في الإنتخابات غير الشرعيه التي جرت خارج البلاد ينتمي إلي الحركه الإرهابيه المقاتله ، التي يترأسها الإرهابي عبدالحكيم بلحاج ، الإخوان وحركات الإرهاب إستخدموا كل الأسلحة القذره لهزيمة المستشار عقيله صالح وقائمته — مصطفى بكري (@BakryMP) February 5, 2021

واعتبر بكري نتائج الانتخابات الليبية “وهمية وغير شرعية”، وقال “أقل ما يقال إنها مؤامرة ضد الشعب الليبي، وإنها ضربة موجهة ضد وحدة وأمن واستقرار البلاد، مؤامرة إخوانية -تركية -دولية تستهدف الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر”.

النتائج التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات الوهميه والغير شرعيه لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا أقل مايقال إنها مؤامره ضد الشعب الليبي ، إنها ضربة موجهة ضد وحدة وأمن واستقرار البلاد. ، مؤامره إخوانيه -تركيه -دوليه تستهدف الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفه — مصطفى بكري (@BakryMP) February 5, 2021

وحرض بكري الليبيين على عدم قبول تلك النتائج قائلا “الشعب الليبي البطل لن يقبل بهذه المهزلة التي تهدف إلى تمكين عملاء تركيا من السيطره على ليبيا، لا تنسوا أن الجيش الليبي لن يسمح بتمرير المؤامرة”، في إشارة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تسيطر على مناطق في شرق ليبيا وغير المعترف بها.

حفتر ، لقد أعادوا الإخوان إلي صدارة المشهد ، ولكن تناسوا في كل ذلك أن الجيش الليبي هو الرقم الصعب في المعادله ، وأنه قطعا لن يسمح بهذا العبث الذي إستدرجوا إليه المستشار عقيله صالح ، ثم راحوا ينفذون المؤامرة ضده ، حتي ينالوا من الجيش وقيادته — مصطفى بكري (@BakryMP) February 5, 2021

وجاءت انتقادات بكري في الوقت الذى رحبت فيه مصر بنتائج التصويت، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن بلاده ترحب مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.