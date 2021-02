مصر تفرج عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد اعتقال دام لأكثر من 4 سنوات بلا محاكمة

أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن الزميل محمود حسين الصحفي في شبكة الجزيرة، بعد أكثر من ألف وخمسمئة يوم من احتجازه بشكل تعسفي.

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان، إن الإفراج عن الزميل حسين يمثل لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزميل محمود حسين في ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء قضائه إجازة مع عائلته. ومنذ تاريخ اعتقاله استمرت السلطات المصرية في تمديد احتجازه من دون محاكمة وأما الاتهامات فخالية من أي دليل.

وأعلنت الزهراء ابنة محمود حسين عبر صفحتها على “فيسبوك”: الحمد لله تم تنفيذ قرار إطلاق سراح بابا”.

كما كتبت ابنته آية “بعد حبس أربع سنوات وشهر و14 يومًا، سيتم إطلاق سراح بابا.. إن شاء الله يبات في بيته النهارده”.

وأظهر مقطع مصور لحظة وصول الزميل محمود حسين إلى منزله في مصر عقب الإفراج عنه.

بعد حبس أربع سنين وشهر و١٤ يوم .. هيتم إطلاق سراح بابا .. إن شاء الله يبات في بيته النهارده!

My Dad will be free!

— Aya Gomaa آية محمود حسين (@Ayaa_Gomaa) February 6, 2021