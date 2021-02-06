البث الحي
الأخبار

البرادعي: طالبت بتشكيل مجلس رئاسي في مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا.. ومغردون يعلقون

السياسي المصري محمد البرادعي (غيتي)
السياسي المصري محمد البرادعي (غيتي)
6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202112:28 PM (مكة المكرمة)

أثار السياسي المصري محمد البرادعى، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مجموعة من التغريدات قارن خلالها الأوضاع بين كل من مصر وليبيا والسودان وتونس.

وقال البرادعي، الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 في مصر “طالبت بتشكيل مجلس رئاسي فى مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا ..الفكرة لا تموت”.

وتابع ردا على انتقادات متابعيه “ليس معنى أنهم اختاروا الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية وحتى إعداد الدستور وبناء المؤسسات، كما طالبت في يناير كانون الثاني 2011، أنهم بالضرورة سينجحون ولكنهم على الأقل أخذوا خطوة هامة على الطريق الصحيح”.

 

يذكر أن البرادعي دعا أكثر من مرة أثناء ثورة يناير في مصروبعدها   إلى تشكيل “مجلس رئاسي مدني”، إلا أنه رفض تولي مسؤولية المجلس الذي اقترحه.

وانتقد مغردون تغريدات البرادعي، مؤكدين أن الوضع في مصر كان مختلفا تماما عن الوضع في كل من السودان وليبيا، كما أن الفكرة لم تنجح في البلدين حتى يحتفي بها في الوقت الحالي.

 

وأشار مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، إلى أن تونس نجحت في تحقيق الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية، لحين الانتهاء من وضع دستور جديد تعقبه الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، مما دفع عددا من المغردين لسؤاله عن رأيه فيما يحدث في تونس من مظاهرات ومن تدهور للأوضاع الاقتصادية.

ورد مغردون من السودان على البرادعي، مؤكدين أن فكرة المجلس الرئاسي ليست جديدة ونفذت 5 مرات قبل ذلك، إذ تكوّن أول مجلس سيادة رئاسي عام 1955 واستمر حتى 1958، بينما تكون المجلس الرئاسي الثاني بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964، وأعيد تشكيله عدة مرات.

كما شهد السودان تشكيل  مجلس السيادة مرة أخرى عقب انتفاضة أبريل/نيسان 1985، وكان يسمى “مجلس رأس الدولة”.

 

 

واختتم البرادعي تغريداته، بمطالبة من سماهم “اللجان الإلكترونية” باستخدام لغة أدمية قائلا “أتصور أنه مع التقدم التكنولوجي الهائل والتوصل إلى هواتف ذكية وبطاقات ذكية وغيرها سيمكن في المستقبل القريب التوصل إلى “لجان ذكية” قادرة على الفهم واستعمال لغة آدمية. خلي الأمل صاحي”.

 

وكان للبرادعي دور بارز في دعم خطوة الجيش في الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن سرعان مع أخل الجيش بوعده في التخلي عن السلطة.

وشهدت العلاقة بين البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين، تباينات مختلفة، حيث دعمته الجماعة في بداية تأسيسه للجمعية الوطنية للتغيير، التي شكلت مظلة للقوى السياسية نهاية عهد حسني مبارك، لكن سرعان ما اختلف الطرفان عقب الثورة بعدما تبنت الجماعة ومعها العديد من التيارات الإسلامية خيار الموافقة على استفتاء مارس/آذار 2011، بينما رفض التيار المدني الموافقة على التعديلات الدستورية التي دعا إليها المجلس العسكري.

وتعمقت الخلافات بين التيار الإسلامي والمدني حول الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لتصل إلى ذروتها عقب انتخاب القيادي بالجماعة محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

ثوثيق الثورة المصرية.. يثير الجدل مجددا

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التفاعل حول توثيق الثورة المصرية، بعد عشر سنوات من انطلاق ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس مصري حسني مبارك.

5/2/2021
مقالات

بالصوت والصورة.. دليل مشاركة الإخوان المسلمين مبكراً في ثورة يناير!

وسبق هذا تصريحات للدكتور محمد البلتاجي في “راديو الأقصى” يوم 23 يناير، أعلن فيها مشاركة الإخوان المسلمين في الانتفاضة المصرية يوم 25 يناير، وقد أذاعت هذا حركة شباب السادس من أبريل على موقعها ضمن دعوته

من برنامج: هاشتاج

منصات التواصل العربية تشهد تفاعلا واسعا مع تنصيب بايدن

شهدت منصات التواصل العربية تفاعلا واسعا مع تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن، حيث كتب الأكاديمي عبد الله الشايجي قائلا “غادر ترمب البيت الأبيض للمرة الأخيرة، دروس وعبر لمن ظنوا انه أقوى”.

من الثورة المصرية إلى فض “رابعة”.. البرادعي يثير جدلا جديدا بالحديث عن محاولة “تدميره”

مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير، عاد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، ليثير الجدل مرة أخرة حول من يتحمل مسؤولية إخفاق الثورة ويفتح صندوق الخلافات السياسية بين القوى المصرية.

30/1/2021
المزيد من الأخبار

مخالف للتقاليد.. بايدن يمنع ترمب من الاطلاع على تقارير مخابراتية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (يمين) والرئيس جو بايدن (يسار) (موافع التواصل)

بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.. ما هو مصير حفتر؟ (فيديو)

(الجزيرة)

مصريون تقطعت بهم السبل في الإمارات يناشدون الحكومة المصرية التدخل لحل مشكلتهم (فيديو)

مصريون عالقون في الإمارات

بسبب الأمطار.. مئات الأسر السورية تعيش في خيام عائمة على المياه (فيديو)

غرق مخيم أم الجرن الذي يضم أكثر من 660 أسرة سورية (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

“صدقي سليمان”.. المهندس الذي بنى السد العالي فرقوه رئيسا للمحاسبين

المهندس صدقي سليمان وخلفه صورة الرئيس عبد الناصر

هل تأخر السيسي في الاتصال ببايدن؟ المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية ترد (فيديو)

جيرالدين غريفث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية (الجزيرة مباشر)

كيف سخرت جماهير الأهلي المصري من المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ؟ (فيديو)

جماهير الأهلي المصري (رويترز)

أردوغان يرد على ماكرون بعد دعوته لسحب القوات التركية من ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)