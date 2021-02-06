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“اجمع ملابسك”.. حملة أطلقها لاجئون في تركيا لصالح النازحين بالداخل السوري (فيديو)

6/2/2021

أطلق عدد من السوريين اللاجئين في تركيا حملة تطوعية تحت عنوان (اجمع ملابسك) لدعم مواطنيهم في المخيمات بالداخل السوري.

وتهدف الحملة إلى جمع الملابس والأغطية من السوريين والأتراك في المدن التركية المختلفة وتسليمها لساكني المخيمات الذين يعانون أوضاعًا غير إنسانية خلال فصل الشتاء.

وانطلقت الحملة من مدينة كلس التركية، لتنتشر في عدد من المدن التركية.

وأشار القائمون على الحملة في تصريحات للجزيرة مباشر، إلى أن الحملة شبابية تهدف لتقديم الملابس والمساعدات العينية للأهالي المخيمات

وأوضحوا أن الحملة تضم عددًا من الشباب السوريين اللاجئين في تركيا لدعم الداخل وحماية الأطفال من قسوة الشتاء.

وقال أحد المتطوعين “يكفى أن لدينا منازل، بينما في الداخل يعيشون في خيام تتعرض للغرق والانهيار خلال فصل الشتاء”.

وتُجمع ملابس الحملة من المدن التركية مثل أنقرة وقونيا وإسطنبول، ويتم تصنيفها حسب الجنس والمقاس، ثم نقلها إلى الداخل السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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