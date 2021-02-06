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اجتماع افتراضي صاخب لمجلس محلي بريطاني يحقق انتشارا واسعا (فيديو)

جاكي ويفر- عضو المجلس المحلي لمدينة هانفورث البريطانية
جاكي ويفر- عضو المجلس المحلي لمدينة هانفورث البريطانية
6/2/2021

لم يتوقع المشاركون في اجتماع المجلس المحلي لمدينة “هانفورث” البريطانية أن يتحول اجتماعهم التقليدي إلى مادة يشاهدها الملايين في بريطانيا.

وساد الاجتماع حالة من الفوضى العارمة وتبادل الاتهامات، وذلك بعد تهديد رئيسة القلم جاكي ويفر، لرئيس المجلس بمنعه من المشاركة.

 

وأشار مغردون على تويتر، إلى أن الفيديو هو لاجتماع استثنائي للجنة التخطيط والبيئة التابعة لمجلس هاندفورث، عبر برنامج زووم، ويعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه شهد حالة من الفوضى والمشادات بين رئيس المجلس الحالي بارين تولفر، ورئيسة القلم جاكي ويفر، وزاد من تفاقم المشكلة تكرار انقطاع الصوت.

وانتشر المقطع  بشكل كبير عبر الإنترنت بسبب تراشق الاتهامات وعمليات الطرد التي تخللته.

وحصد المقطع المسرب من الاجتماع ملايين المشاهدات، ويعود ذلك إلى ردة فعل مسؤولة الاجتماع عندما عرّف رئيس المجلس المحلي بارين تولفر عن نفسه بأنه “رئيس القلم”.

فردت عليه قائلة “الرئيس نصّب نفسه ببساطة رئيسا للقلم وأعلم الجميع بذلك”، مضيفة “لا وسيلة تمنعه من تنصيب نفسه رئيسا للقلم، يمكنكم أن تنادوني من الآن وصاعداً بريتني سبيرز”.

 

ولم تكتف ويفر بهذا القدر، إذ عمدت إلى طرد تولفر من الاجتماع الافتراضي، إلا أنه رفض تهديدها وقال “لا سلطة لديك هنا البتة يا جاكي ويفر ولا سلطة لديك على الإطلاق”.

ولم يتوقف الأمر عند مشاركة المقطع المصور، بل قام رواد مواقع التواصل في بريطانيا بابتكار رسوم تعبيرية ودعابات مع وسم خاص يحمل عنوان (العدالة لجاكي).

وتظهر جاكي ويفر في هذه الرسوم التعبيرية بأشكال مختلفة، بينها “ديزاستر غيرل” وهي فتاة صغيرة تظهر مبتهجة أمام منزل يحترف، أو غاندالف وهو الساحر في سلسلة “سيد الخواتم” المعروف بعبارته الشهيرة (لن تمروا من هنا)، بعد استبدالها بـ”لا سلطة لديك هنا يا جاكي ويفر”.

وقالت جاكي في مقابلة مع “بي بي سي” الجمعة إنها لم تتلق سوى آراء داعمة منذ انتشار الفيديو، وأكدت أن 99,9 % من اجتماعات المجلس لا تحصل على هذا النحو، إذ هي غالبا أقل حماسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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