اجتماع افتراضي صاخب لمجلس محلي بريطاني يحقق انتشارا واسعا (فيديو)

لم يتوقع المشاركون في اجتماع المجلس المحلي لمدينة “هانفورث” البريطانية أن يتحول اجتماعهم التقليدي إلى مادة يشاهدها الملايين في بريطانيا.

وساد الاجتماع حالة من الفوضى العارمة وتبادل الاتهامات، وذلك بعد تهديد رئيسة القلم جاكي ويفر، لرئيس المجلس بمنعه من المشاركة.

وأشار مغردون على تويتر، إلى أن الفيديو هو لاجتماع استثنائي للجنة التخطيط والبيئة التابعة لمجلس هاندفورث، عبر برنامج زووم، ويعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه شهد حالة من الفوضى والمشادات بين رئيس المجلس الحالي بارين تولفر، ورئيسة القلم جاكي ويفر، وزاد من تفاقم المشكلة تكرار انقطاع الصوت.

وانتشر المقطع بشكل كبير عبر الإنترنت بسبب تراشق الاتهامات وعمليات الطرد التي تخللته.

وحصد المقطع المسرب من الاجتماع ملايين المشاهدات، ويعود ذلك إلى ردة فعل مسؤولة الاجتماع عندما عرّف رئيس المجلس المحلي بارين تولفر عن نفسه بأنه “رئيس القلم”.

فردت عليه قائلة “الرئيس نصّب نفسه ببساطة رئيسا للقلم وأعلم الجميع بذلك”، مضيفة “لا وسيلة تمنعه من تنصيب نفسه رئيسا للقلم، يمكنكم أن تنادوني من الآن وصاعداً بريتني سبيرز”.

Living for Jackie Weaver right now 😅#JACKIEWEAVER #jackieweaverhastheauthority #jackie pic.twitter.com/lvlPVmu7Xn

— Keith Colclough 🌈 🏳️‍🌈 (@KeithCol500) February 5, 2021