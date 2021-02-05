مصر.. وفاة مخترع جهاز “علاج الإيدز” المثير للجدل

توفى صباح اليوم الجمعة، اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي، صاحب الاختراع المثير للجدل والذي زعم أنه يعالج “فيروس سي والإيدز”.

ونقلت صحف مصرية عن أسرته نبأ وفاته عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 74 عاما.

وأثار عبد العاطي، حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري عقب إعلانه عن ” اختراع جهاز لعلاج الإيدز فيروس سي” عام 2014.

واحتفت القوات المسلحة حينها بالجهاز ونشر المتحدث العسكري، في ذلك الوقت منشورا على الصفحة الرسمية له، تحت عنوان “القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز”.

كما عرض التليفزيون المصري الحكومي، تقريرا مصورا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ” ابتكار العلاج الجديد من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز (سي سي دي) للقضاء على الفيروسات من النوعين.”

وظهر في الفيديو المذاع، اللواء عبد العاطي وهو يفحص مريضا بواسطة الجهاز، ويبلغه بأنه “تعافى من الإيدز”.

ورغم مرور 6 سنوات على الإعلان عن الجهاز، لم تصدر أي معلومات أخرى عن العلاج، واختفى عبدالعاطي خلال العامين الماضين عن الأنظار.