البث الحي
الأخبار|مصر

مصر.. وفاة مخترع جهاز “علاج الإيدز” المثير للجدل

وفاة اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي
وفاة اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202105:24 PM (مكة المكرمة)

توفى صباح اليوم الجمعة، اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي، صاحب الاختراع المثير للجدل والذي زعم أنه يعالج “فيروس سي والإيدز”.

ونقلت صحف مصرية عن أسرته نبأ وفاته عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 74 عاما.

وأثار عبد العاطي، حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري عقب إعلانه عن ” اختراع جهاز لعلاج الإيدز فيروس سي” عام 2014.

واحتفت القوات المسلحة حينها بالجهاز ونشر المتحدث العسكري، في ذلك الوقت منشورا على الصفحة الرسمية له، تحت عنوان “القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز”.

كما عرض التليفزيون المصري الحكومي، تقريرا مصورا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ” ابتكار العلاج الجديد من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز (سي سي دي) للقضاء على الفيروسات من النوعين.”
وظهر في الفيديو المذاع، اللواء عبد العاطي وهو يفحص مريضا بواسطة الجهاز، ويبلغه بأنه “تعافى من الإيدز”.

ورغم مرور 6 سنوات على الإعلان عن الجهاز، لم تصدر أي معلومات أخرى عن العلاج، واختفى عبدالعاطي خلال العامين الماضين عن الأنظار.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية
المزيد من الأخبار

السعودية تفرج عن ناشطين يحملان الجنسية الأمريكية

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

أردوغان يرد على ماكرون بعد دعوته لسحب القوات التركية من ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أردوغان لأمريكا: ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

ثوثيق الثورة المصرية.. يثير الجدل مجددا

المصريون يحيون الذكرى العاشرة لثورة يناير بانتضافة إلكترونية ضد السيسي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“شاهد ما شفش حاجة”.. صينية تحاكي دور عادل إمام في مسرحية مصرية (فيديو)

(فيسبوك)

مساحتها 10 أمتار.. “أسوأ شقة في نيويورك” تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لقطة من فيديو أسوأ شقة في نيويورك (مواقع التواصل)

تركيا تكشف عن صاروخ مضاد للسفن (فيديو)

تركيا تعلن عن تصنيع صاروخ بزأس حربي ( وزارة الدفاع التركية)

أمريكا تكشف موقفها من محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016

احتفالات تركية عقب إفشال محاولة انقلاب عسكرية