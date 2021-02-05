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قريبا.. هواتف قادرة على قياس معدل ضربات القلب

غوغل تكشف عن هاتفي بيكسل (رويترز)
غوغل تكشف عن هاتفي بيكسل (رويترز)
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202109:12 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا إن مستخدمي هواتف “بيكسل” التي تنتجها سيتمكنون قريبا من قياس معدل ضربات القلب ووتيرة التنفس من خلال كاميرات أجهزتهم الذكية.

وأضافت أنه سيتاح للمستخدمين الإطلاع على هذه المعلومات عبر تطبيق “غوغل فيت” الصحي بدءًا من مارس/ آذار المقبل، بفضل خطوات توازي ببساطتها صورة الـ”سيلفي”، ومن دون الحاجة إلى معدات طبية أو ساعات متصلة بشبكة الانترنت.

وقالت الشركة إنه بفضل تقنية “التعلم الآلي” (“ماشين ليرننغ”) التي توصل إليها مهندسوها، لن يحتاج المستخدمون سوى فتح تطبيق “غوغل فيت” فترصد الكاميرا حركات الصدر الخفيفة ارتفاعا وانخفاضا ومنها تستشف وتيرة التنفس.

وسيقاس معدل نبضات القلب استنادا على التغيرات غير الظاهرة للعيان في لون الجلد، وهي نتيجة عن تدفق الدم الذي يخرج من القلب ويحمل الأكسجين إلى بقية الجسم.

ولن يكون على المستخدمين سوى وضع أطراف أصابعهم على عدسات هواتفهم ليقوم التطبيق بحساب عدد دقات القلب في الدقيقة.

وقالت المهندسة في “غوغل هيلث” جينيننغ جان إنه تمت مراعاة تنوع ألوان البشرة خلال الدراسة.

وأضافت أنه على الرغم من أن هذه التقنية مصممة لأغراض الرفاهية، “فإن هوامش الخطأ فيها تقع ضمن حدود هوامش المعدات المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء” الأمريكية.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الأدوات الجديدة متوافرة على هواتف “غوغل” العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” في الأشهر المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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