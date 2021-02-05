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الرياح اقتلعت خيامهم.. الجزيرة مباشر ترصد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

يواجه اللاجئون ظروف معيشية صعبة (الجزيرة مباشر)
يواجه اللاجئون ظروف معيشية صعبة (الجزيرة مباشر)
4/2/2021

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللاجئون السوريون في سهل عكار، شمالي لبنان، بعد أن اقتلعت الرياح القوية عددا من خيامهم.

وقال أحد اللاجئين خلال جولة للجزيرة مباشر في المخيم، إن رياحًا قوية هبّت صباح الخميس ومزقت الأغطية البلاستيكية للأبنية الخشبية التي يقيمون فيها.

ورصدت الجولة عمليات الإصلاح التي يقوم بها اللاجئون للأبنية والخيام.

وقال أحد اللاجئين “منذ الصباح ونحن نحاول ترميم خيمتي كما ترى، الستائر كلها مزقت ونقلنا أثاث الخيمة وملابسنا إلى خيمة مجاورة لعلنا نستطيع فعل شيء”.

وقالت أرملة للجزيرة مباشر إنها قضت ليلتها في العراء بعد أن أطاحت الرياح بسقف الخيمة.

 

وتقدر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين لديها بنحو مليون ونصف المليون لاجئ، ينتشرون في أنحاء البلاد.

ويعاني اللاجئون من الأوضاع المعيشية الصعبة وظروف الجو القاسية، خاصة خلال فصل الشتاء وفي ظل انتشار جائحة كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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