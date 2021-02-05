بعد 10 سنوات من المعارك القضائية.. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بيته (فيديو)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا مقدسيا على هدم منزله بيده في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال معتز خليل للجزيرة مباشر إنه أُجبر على هدم المنزل بيده بعد أن خيرته المحكمة بين قيامه بذلك بنفسه أو قيام السلطات بهذا الأمر مع تحميله تكاليف الهدم.

وذكر خليل أنه يعيش في المنزل، المكون من طابقين، مع عائلته منذ عشر سنوات.

وأوضح أنه تقدم مرات عدة بطلبات للحصول على رخصة للمنزل، لكن سلطات الاحتلال كانت دائمًا ما ترفض ذلك وتفرض عليه غرامات ومخالفات.

وأشار إلى ان هذا الأمر يحدث بينما تمنح سلطات الاحتلال رخص البناء للمستوطنين بسهولة.

وأضاف خليل للجزيرة مباشر أنه سيمثل امام المحكمة في نهاية شهر فبراير شباط الجاري، ويتوقع ان تفرض عليه هذه المحكمة غرامة جديدة رغم قيامه بهدم المنزل بيده.

وأكد أنه سيظل مرابطًا في القدس المحتلة برغم ما يحدث وسيسعى من جديد للحصول على رخصة بناء للمنزل.

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، تم هدم أكثر من 120 منزلًا في القدس المحتلة عام 2020، منها 81 منزلًا أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.