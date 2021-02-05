تركيا تكشف عن صاروخ مضاد للسفن (فيديو)

أجرى الجيش التركي، اليوم الجمعة، اختبارا ناجحا لصاروخ “أطمجة” المضاد للسفن المتطور، وذلك في ولاية سينوب على البحر الأسود شمالي تركيا.

Millî imkânlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA’nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Bz8FS8YiKY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر موقعها على تويتر عن نجاح التجربة وقامت بنشر فيديو توضيحي لعملية اختبار الصاروخ.

وأشارت إلى أنه جرى اختبار صاروخ (ATMACA) الذي تم تطويره بواسطة التقنيات التركية.

وقالت إن الصاروخ طور للمرة الأولى برأس حربي وأطلق من سفينة “قنالي أدا” في البحر الأسود.

Developed by our national technology, surface to surface guided missile ATMACA was successfully fired with warhead for the first time from the Turkish corvette TCG KINALIADA in the Black Sea. https://t.co/PEB9pS9xns — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021

وذكرت ولاية سينوب في بيان لها، أن اختبار إطلاق الصاروخ تم بنجاح، خلال حفل رسمي حضره قائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

ويعد صاروخ أطمجة، أول صاروخ كروز بحري تركي، من إنتاج شركة “روكيتسان” التركية للصناعات الدفاعية التركية، وسيكون بديلاً عن صواريخ “هاربون” الأمريكية، حال دخوله الترسانة العسكرية للجيش التركي.

وتولي تركيا أهمية كبيرة لتطوير صناعاتها الدفاعية، خاصة في المجال البحري، حيث أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع بناء “فرقاطة إسطنبول” العسكرية الضخمة، وذلك بتقنيات محلية تركية.