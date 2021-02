تركيا تكشف عن صاروخ مضاد للسفن (فيديو)

أجرى الجيش التركي، اليوم الجمعة، اختبارا ناجحا لصاروخ “أطمجة” المضاد للسفن المتطور، وذلك في ولاية سينوب على البحر الأسود شمالي تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر موقعها على تويتر عن نجاح التجربة وقامت بنشر فيديو توضيحي لعملية اختبار الصاروخ.

وأشارت إلى أنه جرى اختبار صاروخ (ATMACA) الذي تم تطويره بواسطة التقنيات التركية.

وقالت إن الصاروخ طور للمرة الأولى برأس حربي وأطلق من سفينة “قنالي أدا” في البحر الأسود.

Developed by our national technology, surface to surface guided missile ATMACA was successfully fired with warhead for the first time from the Turkish corvette TCG KINALIADA in the Black Sea. https://t.co/PEB9pS9xns

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021