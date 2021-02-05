البث الحي
الأخبار|تركيا

تركيا تكشف عن صاروخ مضاد للسفن (فيديو)

تركيا تعلن عن تصنيع صاروخ بزأس حربي ( وزارة الدفاع التركية)
تركيا تعلن عن تصنيع صاروخ بزأس حربي ( وزارة الدفاع التركية)
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202104:07 PM (مكة المكرمة)

أجرى الجيش التركي، اليوم الجمعة، اختبارا ناجحا لصاروخ “أطمجة” المضاد للسفن المتطور، وذلك في ولاية سينوب على البحر الأسود شمالي تركيا.

 

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر موقعها على تويتر عن نجاح التجربة وقامت بنشر  فيديو توضيحي لعملية اختبار الصاروخ.

وأشارت إلى أنه  جرى اختبار صاروخ (ATMACA) الذي تم تطويره بواسطة التقنيات التركية.

وقالت إن الصاروخ طور للمرة الأولى برأس حربي وأطلق من سفينة “قنالي أدا” في البحر الأسود.

وذكرت ولاية سينوب في بيان لها، أن اختبار إطلاق الصاروخ تم  بنجاح، خلال حفل رسمي حضره قائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

ويعد صاروخ أطمجة، أول صاروخ كروز بحري تركي، من إنتاج شركة “روكيتسان” التركية للصناعات الدفاعية التركية، وسيكون بديلاً عن صواريخ “هاربون” الأمريكية، حال دخوله الترسانة العسكرية للجيش التركي.

وتولي تركيا أهمية كبيرة لتطوير صناعاتها الدفاعية، خاصة في المجال البحري، حيث أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع بناء “فرقاطة إسطنبول” العسكرية الضخمة، وذلك بتقنيات محلية تركية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

المحتال صامت.. بسبب كلمة المرور الشرطة تجاهد لتحصيل مبلغ 60 مليون دولار

عملة بتكوين واصلت ارتفاعها العام الماضي لمستويات قياسية (رويترز)

بايرن ميونخ يستفز الأهلي المصري على تويتر

(مواقع التواصل)

قائمة منذ 53 عاما.. الاحتلال يهدم بسطة أبو شاويش (فيديو)

الاحتلال يهدم بسطة أبو شاويش (مواقع التواصل)

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

ارتقى الشهيد خالد نوفل فجر الجمعة برصاص مستوطنين بجبل الريسان بالضفة الغربية
الأكثر قراءة

“شاهد ما شفش حاجة”.. صينية تحاكي دور عادل إمام في مسرحية مصرية (فيديو)

(فيسبوك)

مساحتها 10 أمتار.. “أسوأ شقة في نيويورك” تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لقطة من فيديو أسوأ شقة في نيويورك (مواقع التواصل)

أمريكا تكشف موقفها من محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016

احتفالات تركية عقب إفشال محاولة انقلاب عسكرية

انتفاضة يمنية إلكترونية دعما لوجه “العنود”

الشابة اليمنية العنود حسين-