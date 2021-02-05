بينها مصر وتركيا والإمارات.. أبرز ردود الفعل على نتائج انتخابات السلطة في ليبيا

أعربت دول عربية وإقليمية ومسؤولون ليبيون ترحيبهم بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان بنتائج تصويت ملتقى الحوار الليبي، وأعربت عن “التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة في الفترة القادمة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات (التشريعية والرئاسية) المقررة في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل”.

كما رحبت الخارجية التركية بنتائج الانتخابات، وأعربت عن أملها في “تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة على أساس خارطة الطريق التي حددها منتدى الحوار السياسي وأن تبدأ مهمتها في أقرب وقت”.

وفي الدوحة، رحب بيان لوزارة الخارجية القطرية بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

وقال البيان إن هذه الخطوة “علامة فارقة”، مشددا على “ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة”.

كما رحبت الإمارات في بيان باسم وزارة الخارجية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مؤكدة “تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة”.

دولة #الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة. https://t.co/WMFF4d6uZp — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) February 5, 2021

وبارك رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، نجاح الملتقى في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وأعرب السراج عن أمله في أن يعمل أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

كما رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية، ودعا “السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، والتعلم من أخطاء من سبقها”.

وطالبها بأن “تضع نصب عينيها الهدف الذي من أجله تم اختيارها، وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة”.

وكتب وزير الدفاع صلاح الدين النمروش عبر تويتر: “نُبارك للقائمة التي نالت أغلبية أصوات لجنة الحوار، ونشد على أيديهم في إحداث التغيير المطلوب في المشهدين السياسي والاقتصادي العام”.

وأضاف: “سندعم رئيسا الرئاسي والحكومة في استراتيجيتهما ومشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات، بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ أهدافنا الوطنية”.

سندعم رئيسي الرئاسي و الحكومة في استراتيجيتهم و مشروعهم في لملمة وتوحيد المؤسسات بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ الاهداف الوطنية في مرحلة البناء و تأسيس ليبيا الجديدة — Salahedin Al namroush (@Namroush) February 5, 2021

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، في وقت سابق الجمعة، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.