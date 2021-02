أمريكا تكشف موقفها من محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مشاركة بلاده أو دعمها لمحاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا في عام 2016، وذلك في أعقاب اتهامات تركية للولايات المتحدة بالتورط في المحاولة الانقلابية.

وأوضح برايس، في بيان أمس الخميس، نشره عبر حسابه على تويتر، أن بلاده أدانت الانقلاب الذي وقع في تركيا على الفور، ولا يوجد أي تدخل للولايات المتحدة في تلك المحاولة الانقلابية.

To be clear: the U.S. had no involvement in the 2016 attempted coup in Turkey and promptly condemned it. Any assertions to the contrary are false and inconsistent with Turkey’s status as a NATO Ally and strategic partner of the United States. https://t.co/y7ezqj9ATJ

— Ned Price (@StateDeptSPOX) February 5, 2021