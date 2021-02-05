أمريكا تكشف موقفها من محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مشاركة بلاده أو دعمها لمحاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا في عام 2016، وذلك في أعقاب اتهامات تركية للولايات المتحدة بالتورط في المحاولة الانقلابية.

وأوضح برايس، في بيان أمس الخميس، نشره عبر حسابه على تويتر، أن بلاده أدانت الانقلاب الذي وقع في تركيا على الفور، ولا يوجد أي تدخل للولايات المتحدة في تلك المحاولة الانقلابية.

To be clear: the U.S. had no involvement in the 2016 attempted coup in Turkey and promptly condemned it. Any assertions to the contrary are false and inconsistent with Turkey’s status as a NATO Ally and strategic partner of the United States. https://t.co/y7ezqj9ATJ — Ned Price (@StateDeptSPOX) February 5, 2021

وتابع القول إن أي ادعاءات غير ذلك، فهي خاطئة لا تتماشى مع مكانة تركيا كحليفة في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وشريكة استراتيجية للولايات المتحدة.

وجاءت التصريحات الأمريكي في رد على اتهام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بضلوع الولايات المتحدة في محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية.

واتهم صويلو، الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة بالتورط في الانقلاب، مشيرا خلال مشاركة تلفزيونية، إلى إيوائها لفتح الله غولن، زعيم جماعة غولن والذي صنفته تركيا “تنظميا إرهابيا” في مايو/أيار 2016 وذلك قبل شهرين من الانقلاب.

وقادة مجموعة من الجيش ليلة 15يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب، والسيطرة على مفاصل الدولة إلا أنها قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات التركية، وخلفت 251 قتيلا وألفين و196 مصابا.