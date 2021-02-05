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برلماني مصري ربط الكهرباء بحقوق الإنسان فأثار سخرية واسعة (فيديو)

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري أيمن أبو العلا (مواقع التواصل)
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري أيمن أبو العلا (مواقع التواصل)
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202111:32 AM (مكة المكرمة)

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تصريحات لوكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب خلال جلسة له هذا الأسبوع ربط فيها بين ملفي حقوق الإنسان في البلاد والكهرباء.

وقال النائب أيمن أبو العلا، تعقيبا على بيان لوزير الكهرباء، إن مصر حققت نجاحا غير مسبوق في قطاع الكهرباء والطاقة وأن هذا يعد ردا على منتقدي مصر في ملف حقوق الإنسان، على حد وصفه.

وأضاف أن من ينتقدون ملف حقوق الإنسان في مصر ” نسوا أننا كنا نتناوب جميعا ساعات الظلام”، موضحا أنه حق من حقوق الإنسان أن يعيش متمتعا بالتيار الكهربي في بيته ومكتبه.

وعاد النائب وأكد على ما قال بجلسة البرلمان في تصريحات إعلامية موضحا أن الغرب لا يفهم أولويات حقوق الإنسان في مصر وأن عليهم فهم ما تحققه مصر في مجالات التعليم والسكن والكهرباء.

أثارت هذه التصريحات العديد من التفاعلات على وسائل التواصل وتساءل الناشط السياسي إسلام لطفي “هل في أي رابط خفي أنا مش عارف ألاحظه ما بين ربط الكهرباء بحقوق الإنسان غير إن الداخلية بتكهرب المحبوسين”؟

وطرح الحقوقي بهي الدين حسن تساؤلا مماثلا فقال “هل يقصد كفاءة أجهزة التعذيب بالصعق الكهربائي”؟

وكتب وائل حمدي “هو أكيد قصده انهم بطلوا يكهربوا الناس”.

وقال أحمد تريكة “هو فعلا عنده حق. المعتقلون تكهربوا كهرباء تكفي مصر عشرين سنة.. عشان كدة عندنا اكتفاء ذاتي لحقوق الإنسان ويفيض كمان.”

الجدير بالذكر أنه بعد يوم واحد من تصريحات النائب أيمن أبو العلا واحتفائه بما حققته مصر من إنجاز غير مسبوق بمجال الكهرباء غرقت 3 مدن سياحية بالكامل في ظلام دامس وهي الغردقة وتبعتها مدينتي القصير ومرسى علم، الأمر الذي اعتبره البعض مثيراً للسخرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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