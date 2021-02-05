برلماني مصري ربط الكهرباء بحقوق الإنسان فأثار سخرية واسعة (فيديو)

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تصريحات لوكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب خلال جلسة له هذا الأسبوع ربط فيها بين ملفي حقوق الإنسان في البلاد والكهرباء.

وقال النائب أيمن أبو العلا، تعقيبا على بيان لوزير الكهرباء، إن مصر حققت نجاحا غير مسبوق في قطاع الكهرباء والطاقة وأن هذا يعد ردا على منتقدي مصر في ملف حقوق الإنسان، على حد وصفه.

وأضاف أن من ينتقدون ملف حقوق الإنسان في مصر ” نسوا أننا كنا نتناوب جميعا ساعات الظلام”، موضحا أنه حق من حقوق الإنسان أن يعيش متمتعا بالتيار الكهربي في بيته ومكتبه.

وكـيـل لجنة #حقوق_الإنسان بـمجـلـس الـنـواب الـمـصـري #أيـمـن_أبو_الـعـلا يـقـول إن الـتـقـدم فـي قـطـاع #الـكـهـربـاء فـي #مـصـر رد عـلـى مـنتقديها في الملف الحقوقي .. ومغردون يعلقون: "يقصد تعذيب المعتقلين بالصعق الكهربائي"@ajmhashtag pic.twitter.com/oCdRazfIlr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 4, 2021

وعاد النائب وأكد على ما قال بجلسة البرلمان في تصريحات إعلامية موضحا أن الغرب لا يفهم أولويات حقوق الإنسان في مصر وأن عليهم فهم ما تحققه مصر في مجالات التعليم والسكن والكهرباء.

أثارت هذه التصريحات العديد من التفاعلات على وسائل التواصل وتساءل الناشط السياسي إسلام لطفي “هل في أي رابط خفي أنا مش عارف ألاحظه ما بين ربط الكهرباء بحقوق الإنسان غير إن الداخلية بتكهرب المحبوسين”؟

وطرح الحقوقي بهي الدين حسن تساؤلا مماثلا فقال “هل يقصد كفاءة أجهزة التعذيب بالصعق الكهربائي”؟

هل يقصد كفاءة أجهزة التعذيب بالصعق الكهربائي؟! https://t.co/iTOvZP6w7r — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) February 4, 2021

وكتب وائل حمدي “هو أكيد قصده انهم بطلوا يكهربوا الناس”.

رد مفحم.. هو أكيد قصده انهم بطلوا يكهربوا الناس. https://t.co/TcAK7zQtJT — Wael Hamdy (@waelhamdywriter) February 3, 2021

وقال أحمد تريكة “هو فعلا عنده حق. المعتقلون تكهربوا كهرباء تكفي مصر عشرين سنة.. عشان كدة عندنا اكتفاء ذاتي لحقوق الإنسان ويفيض كمان.”

هو فعلا عنده حق المعتقلين اتكهربوا كهربه تكفي مصر عشرين سنه.. عشان كده عندنا اكتفاء ذاتي لحقوق الإنسان ويفيض كمان https://t.co/kA2AjCL3QB — Ahmed treka (@Ahmed101285) February 4, 2021

الجدير بالذكر أنه بعد يوم واحد من تصريحات النائب أيمن أبو العلا واحتفائه بما حققته مصر من إنجاز غير مسبوق بمجال الكهرباء غرقت 3 مدن سياحية بالكامل في ظلام دامس وهي الغردقة وتبعتها مدينتي القصير ومرسى علم، الأمر الذي اعتبره البعض مثيراً للسخرية.

هل ارتفاع الجهد يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 3 مدن بالكامل؟.. سؤال طرحه العديد مشككين في رواية وزارة الكهرباء pic.twitter.com/Ue9PIKG3W5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 4, 2021