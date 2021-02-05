بايرن ميونخ يستفز الأهلي المصري على تويتر

استفز نادي بايرن ميونخ النادي الأهلي وجماهيره بتغريدتين عبر حسابه الرسمي باللغة العربية، مساء الخميس، قبل لقاء الناديين الإثنين المقبل ضمن بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.

وتأهل النادي الأهلي الذي يشترك في البطولة للمرة السادسة بوصفه بطل أفريقيا للدور نصف النهائي بعد فوزه مساء أمس على الدحيل القطري بهدف نظيف أحرزه اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 30.

بعدها نشر حساب بايرن ميونخ تغريدة موجهة إلى النادي الأهلي قال فيها “سيواجه البايرن فريق الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. السداسية تنتظرنا يا شباب”.

وكان الحساب نشر تغريدة قبلها مشيراً فيها إلى نادي الأهلي تقول “موعدنا يوم الإثنين 8-2″، وهي ما اعتبرها مغردون إشارة لفوزه الساحق على نادي برشلونة سابقا بنتيجة نفس موعد المباراة.

فرد حساب الأهلي على التغريدة بالقول “نسور الأهلي مستعدة”.

ويتقابل الأهلي مع بايرن ميونخ مساء الإثنين المقبل في نصف نهائي المونديال على ملعب إستاد الريان بالدوحة وكان الناديان التقيا وديًّا بالدوحة أيضا في 2012.

في المقابل، يلتقي الدحيل الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة بعد فوزه بالدوري القطري في الموسم الماضي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الأحد المقبل لتحديد المركزين الخامس والسادس.