المحتال صامت.. بسبب كلمة المرور الشرطة تجاهد لتحصيل مبلغ 60 مليون دولار

صادر مدعون ألمان ما قيمته 50 مليون يورو (60 مليون دولار) من عملة “بتكوين” من أحد المحتالين، لكن مشكلة، برزت لديهم في عدم تمكنهم من الحصول على تلك الأموال.

وتتمثل تلك المشكلة في أن “محتال البتكوين” لم يمنحهم كلمة المرور، وظلّ صامتا منذ الحكم عليه بالسجن، بينما تبذل الشرطة جهودا متكررة فاشلة لفك الرمز.

وقال مدعون في مدينة “كمبتن” بولاية بافاريا الألمانية إن الرجل حُكّم عليه بالسجن وقضي فترة سجنه، وظلّ ملتزما الصمت طوال تلك الفترة بينما تبذل الشرطة جهودا فاشلة متكررة لكسر الرمز للوصول إلى أكثر من ألف و700 بتكوين.

ونقلت رويترز عن المدعي العام لبلدة كمبتن البافارية، سيباستيان مورير، اليوم الجمعة قوله “سألناه عنها لكنه لم يفصح.. ربما لا يعرف”.

وتُخزن البتكوين في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية وهي مؤمنة عبر التشفير، وتُستخدم كلمة المرور كمفتاح لفك التشفير لفتح المحفظة والوصول إلى البتكوين.

وفي حالة فقد كلمة المرور أو عدم معرفتها لا يمكن فتح المحفظة والحصول على الأموال.

وأُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب قيامه سرا بتثبيت تطبيق على أجهزة كمبيوتر أخرى لتسخير طاقتها في تعدين أو إنتاج البتكوين.

