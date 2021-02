السعودية تفرج عن ناشطين يحملان الجنسية الأمريكية

قالت منظمات حقوقية وأفراد أسرتي ناشطين يحملان الجنسية الأمريكية إن السلطات السعودية أفرجت عنهما بكفالة على ذمة محاكمتهما.

وأفرجت السلطات، أمس الخميس، عن بدر الإبراهيم، وهو اختصاصي أوبئة وصحفي، وصلاح الحيدر المعلق الإعلامي وابن عزيزة اليوسف الداعية البارزة لحقوق المرأة.

وتحددت جلستا السابع والثامن من فبراير/ شباط الجاري على الترتيب لمواصلة محاكمتهما بتهم تتصل بالإرهاب. والاثنان محبوسان منذ أبريل/ نيسان 2019.

ورحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنهما ودعت الحكومة السعودية إلى إخلاء سبيل “جميع الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

كما رحبت “مبادرة الحرية”، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن، بالإفراج عن الإبراهيم والحيدر “رغم أنه تأخر كثيرا”.

Full statement on our website here: https://t.co/5EGN6UEJ8i

— The Freedom Initiative (@thefreedomi) February 4, 2021