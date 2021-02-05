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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

ارتقى الشهيد خالد نوفل فجر الجمعة برصاص مستوطنين بجبل الريسان بالضفة الغربية
ارتقى الشهيد خالد نوفل فجر الجمعة برصاص مستوطنين بجبل الريسان بالضفة الغربية
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202103:48 PM (مكة المكرمة)

استشهد الشاب الفلسطيني خالد نوفل برصاص الاحتلال فجر اليوم الجمعة بالقرب من مستوطنة إفرايم شمال غربي رام الله في الضفة الغربية بعد أن أطلق أحد حراس المستوطنة النار عليه.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الشاب خالد نوفل من بلدة “راس كركر” كان يحاول التسلل إلى داخل مزرعة إفرايم بجبل الريسان وتوجه مسرعا بسيارته إليها ثم ترجل منها لتنفيذ عملية، فتعامل معه حراس المستوطنة وقتله أحد الحراس ليتبين لاحقا أنه غير مسلح.

وتابع البيان بقوله إن قواته دخلت إلى القرية التي خرج منها نوفل وتقوم بأعمال تفتيش.

وأظهر مقطع فيديو نقل الجيش الإسرائيلي سيارة الشهيد ووجود قواته منذ الصباح أمام بلدة راس كركر تغلق مدخلها وتمنع الدخول إليها والخروج منها.

وبحسب شهود عيان بالقرية فإن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الشهيد واقتحمت المنطقة واقتادت والده ماهر نوفل وشقيقه محمد لموقع استشهاده بهدف التعرف على مقتنياته الشخصية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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