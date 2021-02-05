“شاهد ما شفش حاجة”.. صينية تحاكي دور عادل إمام في مسرحية مصرية (فيديو)

حقق مقطع فيديو لفتاة صينية تعيد تمثيل مشهد من مسرحية مصرية آلاف المشاهدات على موقع فيسبوك.

ونشرت الفتاة وتدعى “آسيا” مقطع فيديو لها وهي تعيد تمثيل مشهد من المسرحية الكوميدية المصرية “شاهد ما شفش حاجة” من بطولة النجم عادل إمام.

وأعادت آسيا تقديم المشهد مقلدة إمام والممثل الذي كان يقوم بدور عامل المحكمة في المسرحية الشهيرة.

ويظهر المقطع تطابقًا كبيرًا بين حركات آسيا وتأديتها للمشهد وبين المشهد الأصلي من المسرحية.

وحقق الفيديو نحو 30 ألف مشاهدة خلال يومين، بالإضافة إلى مئات التعليقات وعلامات الإعجاب والتفاعل.

وتعرّف آسيا نفسها عبر صفحتها على فيسبوك بأنها “فتاة صينية تتكلم اللغة العربية وتحب التمثيل. مرحبًا إلى قناة فرح وسرور”، ويتابعها أكثر من 200 ألف شخص.