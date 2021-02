“يا وسيم شو هالبدلة الحلوة”.. الخارجية الأمريكية تثير جدلا بتغريدة عن الجولاني (فيديو)

أثارت الخارجية الأمريكية جدلا واسعا عبر منصات التواصل بعدما نشرت عبر حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لها تغريدة تضمنت صورة لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) مرتديا بدلة رسمية.

وكتب الحساب في نفس التغريدة بالعامية السورية “يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي لا تنسى مكافأة الـ 10 مليون دولار”.

وأضاف الحساب موجها حديثه في العموم “أرسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة 10 ملايين دولار”.

وكان الصحفي الأمريكي مارتن سميث نشر صورة تجمعه والجولاني وكتب “عدت للتو من إدلب في سوريا بعد قضاء ثلاثة أيام مع أبو محمد الجولاني مؤسس جبهة النصرة التابعة للقاعدة. تحدث بصراحة عن 11 سبتمبر والقاعدة وأبو بكر البغدادي وتنظيم الدولة وأمريكا وأشياء أخرى”.

Just returned from three days in Idlib, Syria with Abu Muhammad al Jolani, founder of al Qaeda affiliate Jabhat al Nusra. He spoke candidly about 9/11, AQ, Abu Bakr al Baghdadi, ISIS, America and more. Reporting for @frontlinepbs photo @ScottAnger #HTS #Idlib #ISIS #alqaeda pic.twitter.com/9S4qHKBhWH

— Martin Smith (@Martin28Smith) February 2, 2021