“يا وسيم شو هالبدلة الحلوة”.. الخارجية الأمريكية تثير جدلا بتغريدة عن الجولاني (فيديو)

أثارت الخارجية الأمريكية جدلا واسعا عبر منصات التواصل بعدما نشرت عبر حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لها تغريدة تضمنت صورة لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) مرتديا بدلة رسمية.

وكتب الحساب في نفس التغريدة بالعامية السورية “يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي لا تنسى مكافأة الـ 10 مليون دولار”.

"يا وسيم شو هالبدلة الحلوة" .. تغريدة لحساب تابع للخارجية #الأمريكية بشأن أبو محمد #الجولاني تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي #سوريا pic.twitter.com/PSzTtAh2y4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2021

وأضاف الحساب موجها حديثه في العموم “أرسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة 10 ملايين دولار”.

يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي. لا تنسى مكافأة الـ ١٠ مليون دولار. ارسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037 pic.twitter.com/owFK5hlaja — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) February 2, 2021

وكان الصحفي الأمريكي مارتن سميث نشر صورة تجمعه والجولاني وكتب “عدت للتو من إدلب في سوريا بعد قضاء ثلاثة أيام مع أبو محمد الجولاني مؤسس جبهة النصرة التابعة للقاعدة. تحدث بصراحة عن 11 سبتمبر والقاعدة وأبو بكر البغدادي وتنظيم الدولة وأمريكا وأشياء أخرى”.

Just returned from three days in Idlib, Syria with Abu Muhammad al Jolani, founder of al Qaeda affiliate Jabhat al Nusra. He spoke candidly about 9/11, AQ, Abu Bakr al Baghdadi, ISIS, America and more. Reporting for @frontlinepbs photo @ScottAnger #HTS #Idlib #ISIS #alqaeda pic.twitter.com/9S4qHKBhWH — Martin Smith (@Martin28Smith) February 2, 2021

وسرعان ما أثارت صورة أبو محمد الجولاني وتغريدة الحساب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل.

وتساءل مشعل الخالدي “هل هذه التغريدة وبهذه الصياغة السخيفة محاولة لترقيع حقيقة ذهاب صحفي أمريكي عند الجولاني وإقامته في ضيافته مدة 3 أيام؟ أليس هذا الصحفي أولى بالتحقيق والاستجواب والإفادة بمعلومات عن إقامة الجولاني بدلا من السخافة”؟

هل هذه التغريدة وبهذه الصياغة السخيفة محاولة لترقيع حقيقة ذهاب صحافي امريكي عند الجولاني واقامته في ضيافته مدة 3 ايام؟ أليس هذا الصحافي اولى بالتحقيق والاستجواب للافادة بمعلومات عن مكان اقامة الجولاني بدلا من السخافة؟ صارت الصحافة غطاءًا للجاسوسية. https://t.co/zTR1vctBgW — مشعل الخالدي (@meshaluk) February 3, 2021

وقال عبد الله الطويلعي مخاطبا الحساب التابع للخارجية الأمريكية “لا تقصوا الصورة، ضعوا الصورة كاملة”.

وكتب ياسين سويحات ساخرا من اللغة المستخدمة بتغريدة الخارجية الأمريكية “الأخوة الأمريكان شكلهم وظفوا حدا كان ماسك صفحة الفيسبوك لمطعم سوري ببرلين”.

ورأى الباحث السوري عرابي عبد الحي عرابي أن “تغيير أبو محمد الجولاني مظهره ليس بالنقطة التي يجب التوقف عندها، وما أراه حريا بالتفكّر فيه مليا هو: كيف يمكن للباحثين الغربيين الوصول إلى أدق المعلومات وإجراء المقابلات مع التنظيمات والجماعات، بينما يخشى الباحثون المحليون على أرواحهم إن كتبوا كلمةً أو وصلوا لمعلومة عابرة”؟

تغيير أبي محمد الجولاني مظهره ليس بالنقطة التي يجب التوقف عندها، وما أراه حريًّا بالتفكّر فيه مليًّا هو: كيف يمكن للباحثين الغربيين الوصول إلى أدق المعلومات وإجراء المقابلات مع التنظيمات والجماعات، بينما يخشى الباحثون المحليون على أرواحهم إن كتبوا كلمةً أو وصلوا لمعلومة عابرة؟ https://t.co/ZZN3E0s31X — عرابي عبد الحي عرابي (@orabiorabi1985) February 2, 2021

وعلق أحمد أبازيد على صورة الجولاني قائلا إنها محاولة أخرى نحو إثبات الاعتدال والتواصل مع الغرب والذي بدأ منذ تشكيل هيئة تحرير الشام بداية 2017. ولكن تحول الهيئة إلى السلطة المحلية في إدلب -خاصة منذ بداية 2019- سرّع في خطوات المظهر المعتدل.

لا جديد لدى الجولاني، التحول نحو إثبات الاعتدال ومحاولة التواصل مع الغرب مشروع بدأ مع تشكيل هيئة تحرير الشام بداية 2017، ولكن تحول الهيئة إلى السلطة المحلية في إدلب -خاصة منذ بداية 2019- سرّع في خطوات المظهر المعتدل https://t.co/ANViZjYr73 — أحمد أبازيد (@abazeid89) February 2, 2021