غضب في لبنان بعد اغتيال الناشط لقمان سليم

عثرت الشرطة اللبنانية، صباح اليوم الخميس، على الناشط اللبناني لقمان سليم، مقتولا داخل سيارته بعد إصابته بعدة طلقات نارية.

وقالت مواقع إخبارية لبنانية، إن الباحث والناشط والسياسي اللبناني، تم اغتياله بعد خطفه، وتصفيته داخل سيارته بعد عودته من سهرة عائلية في منطقة نيحا في جنوب لبنان.

ونقلت عن أخته رشا سليم، اختفاء أخيها منذ الأربعاء بعدما فقدت الاتصال به، حتى تم العثور عن جثته صباح اليوم.

وتصدر اسم لقمان سليم محركات البحث خلال الساعات الماضية فى لبنان وبعض الدول العربية.

وبعد الكشف على جثة سليم من قبل الطب الشرعي، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربع في الرأس وواحدة في الظهر، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ومن جهته، طلب رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، من المدعي العام غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم.

وشدد عون، في بيان له، على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت الى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها.

كان لقمان سليم صاحب رأي. تماماً كما كنت، في ما قلته، صاحبة رأي. حين لا تُحتمل الآراء المختلفة، الى حدّ القتل أو التخوين، فهي مؤشّر على النهايات.

أخاف على نهاية البلد… رحم الله لقمان ومنح الصبر لعائلته ومحبّيه — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) February 4, 2021

وأسس الباحث اللبناني مركز “أمم للأبحاث والتوثيق”، والمعني بإنشاء أرشيف مفتوح للمواد المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي والسياسي في لبنان، وتهتم بجمع شتات ذاكرة الحرب اللبنانية.

وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وقال نشطاء إن حادث اغتيال الناشط اللبناني عودة لعمليات الاغتيالات التي طالت العديد من أصحاب الرأي.

هذا ما كان ينشر على جدران بيت لقمان سليم

تخوين اتهام بالعمالة وتهديد بالقتل pic.twitter.com/z03890KjEw — Rαɱα💗 (@Ram7Leb) February 4, 2021

ودشن النشطاء عدد من الأوسمة لنعى الناشط الراحل، ومنها (الحرلا يموت، ولا للاغتيالات، ولقمان سليم شهيد، وجريمة لن تمر).

#لقمان_سليم

يحكى منذ سنوات كل من يتجسس علنى ويقصف ويقبض ويتامر ويجهر بكل هذا يعيش على بعض كيلومترات من الضاحية

كانوا ومازالوا احياء

حقيقة لو اخفوها عن عمد لكن لا تراهنوا عا الغباء#قتلوا_سليم_ومشوا_بجنازته — رانيا العسال (@anarana21) February 4, 2021

وتداول نشطاء صورة لمدخل منزل سليم، كتب عليها العديد من العبارات التي تعكس تعرضه لتهديدات خلال السنوات الماضية.

الموت هو تؤام الحياة و #لقمان_سليم سار على حافة الهاوية الخطيرة بين الحياة والموت ونال شهادة الشرف بقول الكلمة الحرة في وجه الإرهاب الايراني. يجب أن لا تقلل من أهمية قول الكلمة الحرة فبمجرد قولها تخلق جبهة من الشرفاء الذين تتوحد صفوفهم بمجرد نطقك بالحقيقة التي تشير للمجرم — د. نصير العمري (@dr_naseer) February 4, 2021

ويعرف سليم بمناهضته لسياسات حزب الله في لبنان، ونشر بيان عام 2019 كشف فيه عن تعرضه للتهديد من قبل جهات لم يسمها صراحة، لكنه حمل عدد من القيادات السياسية في لبنان المسئولية عن تلك التهديدات.