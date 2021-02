بجرعة واحدة.. كيف يعمل لقاح كورونا من “جونسون آند جونسون”؟ (فيديو)

أكدت شركة جونسون آند جونسون، أن لقاحها الذي يُعطى في جرعة واحدة فعّال بنسبة 72% بالولايات المتحدة في منع الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة أن هذه الفعّالية تقل إلى 66% عالميا حسبما لوحظ في تجربة كبيرة أجريت عبر ثلاث قارات وضد سلالات متعددة.

وفي التجربة التي أجريت على 44 ألف متطوع كان مستوى الحماية من كوفيد-19 المعتدل والحاد 66% في أمريكا اللاتينية و57% فقط في جنوب أفريقيا حيث تنتشر سلالة أشد إثارة للقلق من فيروس كورونا المستجد.

وتقل هذه النتائج عن مستوى الحماية الكبير الذي سجله لقاحان مصرح باستخدامهما حاليا من فايزر وبيونتك وشركة مودرنا وأثبتت التجارب الكبيرة أن نسبة نجاحهما في منع المرض المصحوب بالأعراض تصل إلى نحو 95 % بعد جرعتين.

وأجريت هذه التجارب، في الولايات المتحدة أساسا وقبل الانتشار الواسع للسلالات الجديدة التي تتركز عليها الأضواء حاليا.

وكان الهدف الأساسي من الدراسة على لقاح جونسون آند جونسون يتعلق بمنع الإصابات المعتدلة والحادة.

وثبت أن اللقاح فعال بنسبة 85% في وقف المرض الحاد ومنع دخول المستشفيات في مناطق مختلفة جغرافيا وضد أعداد من السلالات في غضون 28 يوما من التطعيم.

وقال بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في جونسون آند جونسون، إن مستوى الوقاية “من المحتمل أنه سيحمي مئات الملايين من الناس من التبعات الحادة والقاتلة لكوفيد-19”.

ويعتمد اللقاح على فيروس شائع يسبب أعراضا شبيهة بالزكام، تم تصميمه لنقل أجزاء من المادة الوراثية من بروتين موجود في فيروس كورونا المستجد.

ويتم تحميل الفيروس العادي بالشفرة الوراثية لفيروس كورونا ويتم حقنه داخل الجسم، ويكون حقن الفيروس الذي يحمل خصائص الوباء الوراثية كافيا لأن يتعرف الجسم على الخطر ويقاوم فيروس كورونا.

ويحمل اللقاح مادة وراثية من الكود الخاص ببروتين الشوكة الذي يستخدمه فيروس كورونا لدخول خلية بشرية، ويتم قطع جين البروتين الشائك من فيروس كورونا وإدخاله في ناقل- وهو فيروس يتم إضعافه بحيث لا يمكنه التكاثر داخل جسم الإنسان بعد الحقن.

