بريطانيا: العالم يواجه 4000 سلالة من كورونا.. وباحثون يختبرون جمع لقاحين

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن العالم يواجه نحو 4 آلاف سلالة من فيروس كورونا الذي يسبب المرض الذي أودى بحياة مئات الآلاف حول العالم منذ انتشاره أواخر عام 2019.

يأتي ذلك في وقت بدأ باحثون بريطانيون اختبار الجمع بين جرعتين إحداهما من لقاح فايزر والأخرى من لقاح أسترا زينيكا، في مسعى يهدف لتحسين اللقاحات.

وتم توثيق آلاف السلالات مع تحور الفيروس، منها السلالات التي يطلق عليها البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر أسرع من غيرها، بحسب وزير بريطاني.

وقال الوزير البريطاني المسؤول عن تطوير اللقاحات ناظم الزهاوي “هناك حوالي 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حاليا”.

وأوضح في حديث لمحطة سكاي نيوزالإخبارية، أن جميع الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا تبحث تحسين لقاحاتها للتأكد من أنها ستكون جاهزة لأي سلالة.

وقال “من المستبعد ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات”.

ومع ظهور آلاف السلالات الناجمة عن تحور الفيروس مع استنساخه، يرجح أن تكون لأقلية صغيرة جدا منها فقط أهمية وأن تغير الفيروس بطريقة ملحوظة، وذلك وفقا للدورية الطبية البريطانية.

وقال الزهاوي” لدينا أكبر صناعة لتسلسل الجينوم، لدينا 50% من صناعة تسلسل الجينوم في العالم ونحتفظ بمكتبة تضم جميع السلالات لنكون مستعدين للتعامل، سواء في الخريف أو ما بعد ذلك، مع أي تحد قد يمثله الفيروس وإنتاج اللقاح التالي”.

وبدأت بريطانيا، اليوم الخميس، تجربة لتقييم الاستجابات المناعية عند التطعيم بجرعتين إحداهما من لقاح فايزر والأخرى من لقاح أسترا زينيكا.

وقال الباحثون البريطانيون القائمون على التجربة إن البيانات الخاصة بتطعيم الناس بنوعين مختلفين من اللقاحات قد تساعد في فهم إن كان بالإمكان توزيع الجرعات بمرونة أكبر في العالم.

ويُتوقع صدور البيانات الأولية عن الاستجابات المناعية في يونيو/ حزيران تقريبا.

وستختبر التجربة الاستجابات المناعية للتطعيم أولا بجرعة من لقاح فايزر، تليها جرعة معززة من لقاح أسترا زينيكا، والعكس أيضا، بفترات فاصلة بين الجرعتين تمتد أربعة أسابيع و12 أسبوعا.

وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها لاختبار التأثير الواقع على المرضى الذين يتلقون جرعات من شركات مختلفة من لقاح فيروس كورونا.

