برلماني هندي يهاجم رئيس الوزراء مستشهدا بمبارك.. ما القصة؟

تساءل عضو بالكونغرس الهندي، أمس الأربعاء، حول مغزى بداية أسماء الدكتاتوريين حول العالم بالحرف “م” في إشارة خفية لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الذي ينتقده باستمرار في تغريداته.

وقال عضو الكونغرس الهندي ورئيسه السابق راهول غاندي في تغريدة “لماذا تبدأ أسماء الكثير من الدكتاتوريين بحرف (م)؟”.

ثم دلل غاندي على ذلك بذكر بعض أسماء رؤساء وحكام سابقين أبرزهم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والزعيم الإيطالي الأسبق بينيتو موسوليني مؤسس حركة الفاشية الإيطالية.

Why do so many dictators have names that begin with M ? Marcos

Mussolini

Milošević

Mubarak

Mobutu

Musharraf

Micombero — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2021

ولم تحتو التغريدة على توضيح أكثر وحظيت حتى الآن بأكثر من 85 ألف إعجاب وتمت مشاركتها 17 ألف مرة.

وبحسب وسائل إعلام هندية رفض حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الرد على تغريدة راهول غاندي، وقال رئيس الحزب “هل من الضروري أخذ راهول على محمل الجد؟ نهجه لم يتغير في السياسة الهندية كما يشاهد الجميع. لا داعي للرد”.

وفي الآونة الأخيرة يستمر عضو الكونغرس راهول غاندي في شن هجومه على الحكومة فيما يتعلق بتعاملها مع قضية المزارعين واحتجاجاتهم المستمرة على خلفية قوانين الزراعة الجديدة.

ويوم الثلاثاء، طلبت الحكومة من موقع تويتر تعليق 250 حساباً بدعوى أنها تصدر تغريدات استفزازية تعمل على تهييج الجماهير حول قضية المزارعين، الأمر الذي انتقده راهول غاندي بحدة.

وقال في تغريدة “أسلوب مودي في الحكم: أسكتهم، إعزلهم، إسحقهم” مرفقًا تقرير إخباري بعنوان “تويتر يساعد الحكومة على حظر الحسابات التي تعلّق على احتجاجات المزارعين”.

Modi style of governance- Shut them up

Cut them off

Crush them down. pic.twitter.com/Rdi0A8ftgp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 2, 2021

كما نشر أيضا مقطع فيديو لمؤتمر صحفي له طالب فيه رئيس الوزراء “بأداء وظيفته” فقط.

وأضاف في الفيديو “لا توجد قيادة في هذا البلد بعد الآن. هناك مجرد كلام. لا يوجد فهم ولا استراتيجية. لقد تفكك الأمر. لذا فإن طلبي المستمر لرئيس الوزراء هو (قم بوظيفتك). لقد تم انتخابك”.

Mr Modi, do the job you’ve been elected to do. pic.twitter.com/FqGH5CEIJg — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2021

وتدخل احتجاجات المزارعين في الهند شهرها الثالث، إذ يقيم الآلاف منهم في خيام للاحتجاج على قوانين الزراعة الجديدة المثيرة للجدل التي تخفف من القواعد التي حمتهم من السوق الحرة لعقود والمتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية.

ويخشى المزارعون من تهديد القوانين الجديدة للامتيازات التي يتمتعون بها منذ عقود مثل الأسعار المضمونة، كما يخشون أن تضعف هذه القوانين من قدرتهم على المساومة مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.