شاهد: كلاب قادرة على اكتشاف فيروس كورونا بنسبة 94%

درّبت عيادة بيطرية تابعة للقوات المسلحة في ألمانيا الكلاب البوليسية على اكتشاف فيروس كورونا المستجد في عينات اللعاب البشري بنسبة دقة بلغت 94 بالمئة.

وقالت إيستر شالكه التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للجيش الألماني إن الكلاب تعتاد أولاً على “رائحة كورونا” التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها، حسبما نقلت وكالة رويترز.

و قال هولجر فولك رئيس العيادة البيطرية “أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من بعض مصابي كوفيد-19 ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا وصلت 94 بالمئة”.

وأوضح أن الكلاب استطاعت اكتشاف بعض الأشخاص المصابين بعدوى كورونا بدون ظهور الأعراض عليهم.

وكانت فنلندا بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي تدريب الكلاب على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هلسنكي-فانتا ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار.

كما يستخدم مطار سانتياغو الدولي في تشيلي الكلاب في عمليات الفحص.