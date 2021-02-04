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صور جوية تظهر رجلا يحرك طوفا جليديا باستخدام زورق (فيديو)

مارتين ميكوس وهو يدفع طوفًا جليديًا بمفرده باستخدام زورق تجديف (مواقع التواصل الإجتماعي)
مارتين ميكوس وهو يدفع طوفًا جليديًا بمفرده باستخدام زورق تجديف (مواقع التواصل الإجتماعي)
3/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202112:35 AM (مكة المكرمة)

أظهرت صور جوية مواطنا فنلنديا يحرّك طوفًا جليديًا وينقله بعيدًا عن الشاطئ، قبالة جزيرة بارايس الواقعة في الأرخبيل الفنلندي بواسطة قاربه ومجاديفه فقط.

وكتبت سينغا لارسن بعد أن صورت زوجها مارتين ميكوس وهو يدفع طوفًا جليديًا بمفرده باستخدام زورق تجديف “إن هذا الأمر لا يتطلب سوى شخص واحد مصمم لتحريك أي جبل جليدي”.

وقالت سينغا إن المكان سيتجمد قريبًا، ولهذا فإننا نستعد لذلك من خلال تحريك بعض الجبال الجليدية”.

وكان الزوجان يقسمان وقتهما بين فنلندا وسان فرانسيسكو، لكنهما انتقلا إلى المكان وسط وباء فيروس كورونا، وظلا “سجناء الجليد” في الجزيرة منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنهما كانا يخزنان المواد الغذائية والضروريات الأخرى، إلى جانب توفرهم على خدمة الإنترنت.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بقاع مختلفة في العالم مع مقطع الفيديو الذي نقلته سينغا التي تعمل صحفية، وحظي المقطع بنسبة مشاهدة عالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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