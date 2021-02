صور جوية تظهر رجلا يحرك طوفا جليديا باستخدام زورق (فيديو)

أظهرت صور جوية مواطنا فنلنديا يحرّك طوفًا جليديًا وينقله بعيدًا عن الشاطئ، قبالة جزيرة بارايس الواقعة في الأرخبيل الفنلندي بواسطة قاربه ومجاديفه فقط.

وكتبت سينغا لارسن بعد أن صورت زوجها مارتين ميكوس وهو يدفع طوفًا جليديًا بمفرده باستخدام زورق تجديف “إن هذا الأمر لا يتطلب سوى شخص واحد مصمم لتحريك أي جبل جليدي”.

وقالت سينغا إن المكان سيتجمد قريبًا، ولهذا فإننا نستعد لذلك من خلال تحريك بعض الجبال الجليدية”.

وكان الزوجان يقسمان وقتهما بين فنلندا وسان فرانسيسكو، لكنهما انتقلا إلى المكان وسط وباء فيروس كورونا، وظلا “سجناء الجليد” في الجزيرة منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنهما كانا يخزنان المواد الغذائية والضروريات الأخرى، إلى جانب توفرهم على خدمة الإنترنت.

Pandemiaparatiisi on pian jumissa jään keskellä, joten siirtelimme hieman jäävuoria.#PandemicParadise will be iced in soon. We are getting prepared by moving some icebergs.

🖤 Remote island in the Finnish Archipelago January 2021🤍 pic.twitter.com/UOjVNADif8

— senjalarsen (@senjalarsen) January 31, 2021