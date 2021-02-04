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دبلوماسية بريطانية تنشر صورة للعالم “مقلوبا” وتغرد بالعربية.. ماذا جرى؟

الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز (مواقع التواصل)
الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز (مواقع التواصل)
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202110:14 PM (مكة المكرمة)

نشرت الدبلوماسية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، صورة لخريطة العالم مقلوبة، وذلك في إشارة لحالة الاضطراب التي تشهدها مناطق كثيرة حول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا وبطء عمليات التلقيح.

وغردت روزي دياز عبر تويتر بتعليق مصاحب لصورة العالم “مقلوبا”، وكتبت باللغة العربية “العالم لم يعد كما كنا نعرفه، الصورة منحوتة تمثل العالم مقلوبًا، وهي موجودة في لندن الآن وتعبّر عن حال العالم اليوم”.

وأضافت  الدبلوماسية البريطانية “بأيدينا أن نجعل عالمنا أفضل مما هو عليه الآن عبر تكاتفنا وتضامننا مع بعض في وجه جائحة كوفيد-19 والتحديات التي نواجهها بسببها”.

يشار إلى أن روزي تعمل في السلك الدبلوماسي البريطاني منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتتمتع بعلاقات جيدة مع دول الخليج والشرق العربي ودول شمال أفريقيا، وقد عاشت في المنطقة وزارت العديد من الدول العربية، وتتحدث العربية بصورة جيدة.

وتعد من أنشط الدبلوماسيين البريطانيين على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعدها منصاتها المفضلة للتواصل مع أبناء العرب بخصوص القضايا العربية والعالمية الشائكة.

وقد أكدت في إحدى مداخلاتها أن العالم يواجه حالة من الطوارئ الصحية التي لم يشهدها من قبل، وأن بريطانيا خصصت نحو مليار و560 مليون جنيه إسترليني لأعمال التطعيم وتقديم المساعدات التي يهتم بها التحالف الدولي للقاحات والتحصين لفائدة لدول الفقيرة في أفريقيا والعالم العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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