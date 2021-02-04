إثيوبيا تعلن إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا والخرطوم

اعتقلت السلطات الإثيوبية، 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الأربعاء، نقلا عن بيان من جهاز المخابرات أن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا.

وأشار البيان إلى أن المجموعة يقودها شخص يدعى أحمد إسماعيل، جرى اعتقاله في السويد حيث يعيش هناك، دون ذكر جنسيته.

وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان المخابرات، أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب، وأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وقالت “المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح”.

سفارة الإمارات في السودان

وقال بيان المخابرات الإثيوبية إن “المجموعة الإرهابية” كشفت عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشرطة السويدية.

وأكد البيان أن مجموعة أخرى كانت تخطط لمهاجمة سفارة الإمارات في السودان، وقد تم تفكيكها.

وقالت الوكالة الرسمية، إن جهاز الأمن الوطني الإثيوبي يتعاون مع نظيره في السودان بشأن هذا الجانب، في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية.

وأشارت إلى أنه تم رصد بعض المشتبه بهم الخمسة عشر بالقرب من السفارة، وأن بعضهم” تلقوا مبالغ نقدية من الجهات الراعية لهم”.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن السلطات الإثيوبية أعلنت في بيان أنها ألقت القبض على 15 عضوا بجماعة إرهابية لصلتهم بالتخطيط لهجوم يستهدف سفارة الإمارات في أديس أبابا.

وقالت” بحسب البيان فإن أحد أعضاء الجماعة ويدعى أحمد أردايتو يبلغ من العمر 35 عاما تلقى عشرات الآلاف من الدولارات لتدبير الهجوم الإرهابي، وأن الجماعة كانت تستعد لهجوم إرهابي مماثل على سفارة الإمارات في الخرطوم بالسودان”.