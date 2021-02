معجزة طبية.. نجاح عملية زرع وجه ويدين لشاب أمريكي (فيديو)

يعيد الشاب الأمريكي جو ديميو- في الثانية والعشرين من عمره- اكتشاف مجموعة من الأحاسيس بيديه ووجهه، من الدفء إلى البرودة وإلى الإحساس بلمسات الآخرين.

ويحاول ديميو التأقلم حاليا مع يديه ووجهه، تلك الأعضاء الجديدة التي حصل عليها منذ أقل من ستة أشهر في عملية جراحية نادرة بعد تعرضه لحروق شديدة تسببت في بتر أصابعه وتشويه ملامح وجهه بشكل كامل.

قال ديميو في مقابلة “إنه لأمر مدهش حقا عندما يلمسها شيء جديد-في إشارة إلى أصابعه- أو ألمس شيئا جديدا ويمكنني الشعور به للمرة الأولى”.

ويعكف الشاب الأمريكي بكل دأب على أنشطة إعادة التأهيل لساعات طويلة يوميا، للانتقال من منزل والديه في نيو جيرسي والعودة لقيادة السيارة من جديد.

يؤكد ديميو أن قيادة السيارات هي أكبر هدف له حتى الآن، وكانت القيادة هي السبب في الكابوس الذي عاشه ديميو، فقد كان حادث سيارة هو سبب معاناته لاحقا.

وعند عودته إلى المنزل من عمله ليلا في 14 يوليو/ تموز 2018، انقلبت سيارته وانفجرت، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة غطت أكثر من 80% من جسمه.

وأمضى أربعة أشهر في وحدة الحروق في مركز طبي في نيو جيرسي، جزء منها في غيبوبة طبية، وخضع لنحو 20 جراحة ترميمية، لكنه ظل يستخدم يديه ووجهه بشكل محدود.

وأحيل ديميو في مارس آذار عام 2019 إلى الدكتور إدواردو رودريغيز رئيس قسم الجراحة التجميلية في المركز فأجرى له ثلاث عمليات ناجحة لزرع الوجه.

وفي 12 أغسطس/ آب، قاد رودريغيز فريقا طبيا كبيرا بلغ نحو140 من الجراحين والممرضين لإجراء عملية استمرت 23 ساعة منحت ديميو وجها جديدا ويدين في أول عملية زرع أعضاء مزدوجة على الإطلاق.

وقال الطبيب” أردنا أن نجري له جراحة ليس فقط ليبدو أفضل ولكن لتمنحه في النهاية نتائج مثالية خاصة مع اليدين”.

