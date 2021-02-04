شاهد: لحظة دهس قطار لسيارة نقل في مصر ومقتل 4 أشخاص

لقى أربعة أشخاص، أمس الأربعاء، مصرعهم في حادث تصادم قطار بسيارة نقل مجهزة بونش في أسيوط بجنوب مصر، وأدى الحادث لتعليق حركة القطارات لعدة ساعات.

وأعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، في بيان له عن تصادم قطار 2010 القاهرة/ أسوان بسيارة نصف نقل مجهزة بونش، أثناء دخولها الحارة المخالفة لمزلقان بين محطتي ديروط والقوصية.

وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من عمال السكة الحديد، وهم مساعد سائق القطار، محمد أحمد بخيت (43 سنة)، وأبوبكر أحمد حسن (48 سنة)، وسائق القطار أيمن حسن عبد الحميد (45 سنة)، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.

وبحسب صحف مصرية، تم نقل خمسة مصابين إلى المستشفى، من بينهم سائق الونش.

وأشار شهود عيان إلى أن القطار سحب السيارة لعدة أمتار قد تتجاوز الكليو متر قبل أن يتمكن من الوقوف.

وعادت صباح اليوم الخميس، حركة القطارات عقب قيام قوات الحماية المدنية ومسئولي السكة الحديد بمحافظة أسيوط، بعملية رفع القطار عن الونش العالق به وسحبه لمحافظة المنيا عن طريق جرار آخر.

وجاء الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم هيئة السكة الحديد اعتذارا عن حادث وقع على نفس الخط، وذلك بعدما خرجت العربة الأولى خلف الجرار مباشرة من على القضبان وذلك دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى قطار الركاب.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجارى حاليًا رفع العربة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي عن خطة لتطوير السكك الحديد في مصر، وقال إن الدولة تنفذ عدة مشروعات في مجال السكة الحديد، منها ازدواج الشبكة الحالية، ورفع كفاءة المحطات، إضافة إلى استبدال المعدات الحالية بمعدات حديثة تتطابق مع المواصفات العالمية.