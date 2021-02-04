البث الحي
الأخبار

انتقاما من آبائهم المعارضين.. البحرين تحرم أطفالا من حقهم في الجنسية وجواز السفر

القانون الدولي يكفل للأطفال حق نيل الجنسية والحماية من انعدامها (ADHRB)
القانون الدولي يكفل للأطفال حق نيل الجنسية والحماية من انعدامها (ADHRB)
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202111:03 PM (مكة المكرمة)

أطلقت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرها عن وضعية الأطفال البحرينيين المحرومين من حقهم في الجنسية وجوازات السفر.

وجاء في التقرير أن حكومة المنامة اختارت تبني سياسة الانتقام من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين البحرينيين من خلال حرمان أطفالهم من حقهم في نيل الجنسية وجواز السفر المنصوص عليه في الدستور البحريني.

وسلّط الضوء على معاناة 4 أطفال من عائلات بحرينية حرموا من الجنسية، وجرى توثيق حالاتهم بالتفصيل.

وقدم التقرير-الذي أعده باحثون قانونيون في المنظمة الحقوقية- تحليلًا قانونيًّا أبرزوا فيه طبيعة وعدد الانتهاكات التي طالت الأطفال وأسرهم، وعملوا على تحريك القضية في الأمم المتحدة. 

وشدّد التقرير على أن القانون الدولي يكفل حق الأطفال في الجنسية والحماية من انعدام الجنسية وفق المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة البحرينية بانتهاجها سياسة الانتقام ونكران الحقوق المنصوص عليها دستوريا، تكون قد انتهكت حقًا شرعيًّا من حقوق الطفل البحريني، لا لسبب سوى أن أباه عبّر عن موقف معارض لسياسة الحكومة.

وخلص التقرير إلى أن السياسية التي تعتمدها الحكومة جعلت من الأطفال مستهدفين، وبذلك فلا قيمة لبراءة الأطفال في عين حكومة البحرين.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الدحيل القطري (فيديو)

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف المباراة (رويترز)

رئيس أولمبياد طوكيو يعتذر بعد تصريحاته “الطائشة” ضد المرأة.. ماذا قال؟

يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 (غيتي)

يقيّد حقوق المسلمين.. هيئات إسلامية في أوربا تحذر من “ميثاق المبادئ” الفرنسي

استمرار الجدل بين الحكومة الفرنسية والمنظمات الإسلامية حول ميثاق تنظيم الحياة الدينية في فرنسا (غيتي-أرشيفية)

دبلوماسية بريطانية تنشر صورة للعالم “مقلوبا” وتغرد بالعربية.. ماذا جرى؟

الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مساحتها 10 أمتار.. “أسوأ شقة في نيويورك” تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لقطة من فيديو أسوأ شقة في نيويورك (مواقع التواصل)

أردوغان يتحدث عن ملامح الدستور الجديد المقترح لتركيا

أردوغان دعا جميع مكونات المجتمع التركي إلى المساهمة في إعداد الدستور الجديد (الأناضول)

معجزة طبية.. نجاح عملية زرع وجه ويدين لشاب أمريكي (فيديو)

بايدن يلغى قرارا لترمب بشأن الإمارات

بايدن خلال زيارته مصنع ألومنيوم أثناء جولة انتخابية خلال ترشحه للرئاسة الأمريكية (ر ويترز)