انتقاما من آبائهم المعارضين.. البحرين تحرم أطفالا من حقهم في الجنسية وجواز السفر

أطلقت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرها عن وضعية الأطفال البحرينيين المحرومين من حقهم في الجنسية وجوازات السفر.

وجاء في التقرير أن حكومة المنامة اختارت تبني سياسة الانتقام من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين البحرينيين من خلال حرمان أطفالهم من حقهم في نيل الجنسية وجواز السفر المنصوص عليه في الدستور البحريني.

وسلّط الضوء على معاناة 4 أطفال من عائلات بحرينية حرموا من الجنسية، وجرى توثيق حالاتهم بالتفصيل.

وقدم التقرير-الذي أعده باحثون قانونيون في المنظمة الحقوقية- تحليلًا قانونيًّا أبرزوا فيه طبيعة وعدد الانتهاكات التي طالت الأطفال وأسرهم، وعملوا على تحريك القضية في الأمم المتحدة.

الحرمان التعسفي من الجنسية لأربعة أطفال هو نموذج للنمط الممنهج الذي تعتمده حكومة #البحرين ضد عشرات الأطفال بحرمانهم تعسفياً من الجنسية لسبب هروب آبائهم من البحرين خوفا من الملاحقة القضائية بتهم الإرهاب. وبالتالي، يتم تجريمهم على أفعال لم يرتكبوها: https://t.co/6utZxNXNGv pic.twitter.com/86FrQePRAY — ADHRB (@ADHRB) February 4, 2021

وشدّد التقرير على أن القانون الدولي يكفل حق الأطفال في الجنسية والحماية من انعدام الجنسية وفق المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة البحرينية بانتهاجها سياسة الانتقام ونكران الحقوق المنصوص عليها دستوريا، تكون قد انتهكت حقًا شرعيًّا من حقوق الطفل البحريني، لا لسبب سوى أن أباه عبّر عن موقف معارض لسياسة الحكومة.

وخلص التقرير إلى أن السياسية التي تعتمدها الحكومة جعلت من الأطفال مستهدفين، وبذلك فلا قيمة لبراءة الأطفال في عين حكومة البحرين.