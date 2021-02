مصريون يطالبون الحكومة بتطوير السكة الحديد بدلا من بناء الكبارى

حمل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة المصرية مسئولية حوادث القطارات التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.

وتداول النشطاء مقاطع مصورة، لحادث تصادم قطار ركاب بسيارة نقل، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة 9 أشخاص.

وجدد الحادث الاتهامات الموجة إلى الحكومة حول تقصرها في تطوير أداء السكك الحديدية، رغم تكرر الحوادث التي أودت بحياة المئات.

ورغم عدم وجود إحصائية رسمية بعدد ضحايا حوادث القطارات في مصر، إلا أن النشطاء رصدوا العديد من حوادث القطارات، مطالبين الحكومة باعتبار السكك الحديدية ضمن المشروعات القومية التي تتبناها الدولة.

وأشار بعضهم إلي أن تطوير السكة الحديد أهم من بناء الكبارى والمشروعات الضخمة التي لن تحمى أرواح المصريين، على حد قولهم.

وفاة مساعد سائق #قطار و2 من مهندسي السكة في حادث تصادم مع ونش في #أسيوط .

A #train driver assistant and two #Railways engineers died in a collision with a winch in #Assiut .#Egypt #Accident pic.twitter.com/ALZk0P0Q3A

