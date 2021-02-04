مصريون يطالبون الحكومة بتطوير السكة الحديد بدلا من بناء الكبارى

حمل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة المصرية مسئولية حوادث القطارات التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.

وتداول النشطاء مقاطع مصورة، لحادث تصادم قطار ركاب بسيارة نقل، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة 9 أشخاص.

وجدد الحادث الاتهامات الموجة إلى الحكومة حول تقصرها في تطوير أداء السكك الحديدية، رغم تكرر الحوادث التي أودت بحياة المئات.

ورغم عدم وجود إحصائية رسمية بعدد ضحايا حوادث القطارات في مصر، إلا أن النشطاء رصدوا العديد من حوادث القطارات، مطالبين الحكومة باعتبار السكك الحديدية ضمن المشروعات القومية التي تتبناها الدولة.

وأشار بعضهم إلي أن تطوير السكة الحديد أهم من بناء الكبارى والمشروعات الضخمة التي لن تحمى أرواح المصريين، على حد قولهم.

وفاة مساعد سائق #قطار و2 من مهندسي السكة في حادث تصادم مع ونش في #أسيوط .

A #train driver assistant and two #Railways engineers died in a collision with a winch in #Assiut .#Egypt #Accident pic.twitter.com/ALZk0P0Q3A — mahmoud hashem (@kandoshy) February 3, 2021

في حين تداول عدد من العاملين بالسكك الحديدية في مصر صورا لسائق القطار ومساعده وأحد العمال الذين لقوا مصرعهم أمس أثر حادث التصادم، واصفين إياهم بشهداء الواجب.

وانتقد سائقوا القطارات، بيان الهئية القومية لسكك حديد مصر، والذي طالب قائدى السيارات باحترام القواعد المرورية، دون الإشارة إلى حقوق عمال القطارات وأنهم ليسوا سبب الحوادث كما يشار إليهم دائما، إنما هم ضحايا عدم تطوير السكك الحديدية منذ أكثر من 30 عاما،على حد قولهم

وانتقد السائقون عبر صفحتهم على فيسبوك (ائتلاف قائدى القطارات ومساعديهم) تحميل سائقى القطارات المسئولية كاملة، وقالوا كيف نتحمل المسئولية وسط غياب تطوير عربات القطارات والطرق بجانب عدم توافر إشارات الإلكترونية، وإغلاق آلي للمزلقانات؟”.

وقال أحدهم معلقا على بيان الهيئة: “حسبي الله ونعم الوكيل، هنعمل إيه بالمناشده دي والبيوت اللي خربت هتحسوا بيها هو ده اللي قدرتوا عليه الدور على مين دم مين هينزل تاني ماهي دي أصل الشغلانه يا أما ميت يا محبوس يا عاجز يا واخد جزاء يدبح هو ده ملخص كلمه قائد قطار”.

وأشاد السائقون عبر مجموعتهم على فيسبوك، بزميلهم قائد القطار مؤكدين أنه حاول إنقاذ الموقف ولم يفر من القطار حتى لقى مصرعه.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم قطار مع سيارة نقل بونش على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة #أسيوط

يا ترى امتى نشوف حكومة #السيسي بتهتم بالسكك الحديدية بدل الكباري اللي بتتعمل كل يوم؟! pic.twitter.com/VGUQ4RKx4t — باطل (@batelsegnmasr) February 3, 2021

وتشهد مصر العديد من حوادث القطارات التى تنسب إلى أخطاء بشرية، ولم تشهد السكك الحديدية في مصر تطويرا منذ أكثر من 30 عاما بحسب تصريحات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي والذي أعلن فيها عن اعتزام الحكومة تطوير السكك الحديد .