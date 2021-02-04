الأهلي والدحيل.. ما هي مفاتيح الفوز لكل منهما؟ (فيديو)

استعرض الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق مفاتيح الفوز لدى كل من فريق الأهلي المصري والدحيل القطري قبيل لقائهما المرتقب الليلة في بداية انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.

ويرى الدكتور علاء صادق أن فريق الدحيل لديه عدة مميزات فنية تعطيه هامشا يمكن أن يحقق الفوز من خلاله، وأهم هذه المميزات في مواجهة الأهلي على وجه التحديد هي ألعاب الهواء وسرعة العدو.

ودلل صادق على ذلك بأن الدحيل لديه 4 لاعبين يتمتعون بميزة التفوق في الطول وهم: الكيني أولونغا (193 سم) ومحمد بونتاري (192 سم) ومهدي بن عطية (192 سم) وكريم بوضياف (190 سم).

وعلى الجانب الآخر، لا يوجد لدى مدافعي النادي الأهلي جميعا من يصل طوله إلى 190 سم بحسب علاء صادق، وأطول لاعبي الأهلي على الإطلاق هو بدر بانون (188 سم) ولكن لم تتأكد مشاركته في المباراة حتى الآن بسبب إصابته.

كما أن حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي أقصر من مهاجمي الدحيل أولونغا وبونتاري.

وبالتالي اعتبر علاء صادق أن ألعاب الهواء داخل منطقة جزاء النادي الأهلي ستمثل خطورة كبيرة بالإضافة إلى سرعة العدو أيضا التي ستكون لصالح فريق الدحيل نظرا لفارق الطول.

غير أن النادي الأهلي يمتلك عدة مميزات يتسم بها باعتباره بطل مصر وأفريقيا وتتسم بها الكرة المصرية بالأساس وهي الخبرات العالية والأداء الخططي.

كما أن الأهلي لديه قدرة على التحكم في إيقاع اللعب بحكم خبرته الطويلة ومشاركاته الكثيرة في البطولات الدولية، لكن العناصر والمهارات الفردية لدى الفريقين متقاربة جدا.

تقام المباراة المرتقبة مساء اليوم في ستاد المدينة التعليمية بالدوحة في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط الجاري.

ووضعت الخطط الأمنية التي تتوافق مع اشتراطات الفيفا لتأمين الملاعب من الداخل والخارج وتسهيل دخول وخروج الجماهير واللاعبين.