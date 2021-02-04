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الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الدحيل القطري (فيديو)

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف المباراة (رويترز)
لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف المباراة (رويترز)
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202111:08 PM (مكة المكرمة)

فاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف نظيف في ثاني مباريات كأس العالم للأندية، الليلة، بالعاصمة القطرية الدوحة، وبذلك ضمن المارد الأحمر التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

ويدين الفريق المصري بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسين الشحات، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30، عبر قذيفة رائعة.

وعقب إحرازه الهدف، احتفل الشحات بهدفه مستخدمًا طريقة زميله مؤمن زكريا، في لفتة إنسانية استحسنها جمهور الأهلي.

وفي تعليقه على نتيجة المباراة، قال سمير صبري المحلل الرياضي ولاعب منتخب مصر السابق “أسهم فرق الخبرة في ترجيح كفة الأهلي للفوز بهدف نظيف، وذلك في مشاركته السادسة ببطولة كأس العالم للأندية”.

وأضاف “قدّم الفريقان مباراة طيبة، واستطاع مدرب الأهلي المصري استثمار خبرته في هذه البطولة، والتي يشارك فيها للمرة الثانية، وتمكن من ضبط إيقاع المباراة بما ضمن له الفوز”.

من جهته، قال لاعب منتخب قطر السابق الكابتن محمد مبارك “المباراة متكافئة، خبرة الأهلي لعبت دورًا كبيرًا في انتزاع الفوز، كانت مباراة مفتوحة، ونشكر للاعبي الدحيل هذا الأداء المشرّف أمام بطل أفريقيا وصاحب التاريخ الطويل في كرة القدم”.

وتابع “جاءت المباراة متوسطة المستوى، فرض الأهلي سيطرته خلال شوطها الأول، بينما تألق الدحيل وكان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، الذي شهد إهداره فرصًا عدة”.

وضرب الأهلي، الذي يشارك للمرة السادسة، في البطولة عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي موعدًا في الدور قبل النهائي، الإثنين القادم، مع بايرن ميونخ الألماني (بطل أوربا) ليتجدد الموعد بين الفريقين، اللذين التقيا وديًّا بالدوحة، في 2012.

في المقابل، يلتقي الدحيل، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بعد فوزه بالدوري القطري في الموسم الماضي، مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الأحد المقبل، لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وفي السياق، واصلت جماهير النادي الأهلي المصري دعمها لنجم فريقها السابق محمد أبو تريكة، وذلك خلال مباراة جمعت بين الأهلي والدحيل القطري في الدوحة.

وفي الدقيقة 22 من عمر المباراة، هتفت الجماهير لأبو تريكة، وذلك في إشارة إلى القميص الذي كان يرتديه تريكة في صفوف الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله في فبراير/ شباط 2012.

وكان أبو تريكة، في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، قد أشار إلى أن فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا كان من اللحظات الأبرز والأكثر تميزًا خلال العام.

وتابع “القدر ساق لي بعد حرمان 4 سنوات من زيارة النادي الأهلي، أن يلعب النادي كأس العالم للأندية بالدوحة وسأكون قريبا منهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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