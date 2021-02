تقرير: “اغتصاب ممنهج” بحق مسلمات في معسكرات صينية.. وأمريكا تعلق

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية انزعاجها الشديد من تقارير عن “اغتصاب ممنهج وانتهاكات جنسية” ضد النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين “الإيغور” وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ.

وجدد متحدث باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، اتهامات للصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في شينجيانغ، وقال إن تلك الفظائع يجب أن تقابل بعواقب جدية.

وكان المسؤول الأمريكي يرد على سؤال حول تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرته يوم الأربعاء، ذكر أن النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين الإيغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب.

وقالت (بي.بي.سي) في تقريرها إن معتقلات سابقات وإحدى الحارسات أبلغنها أنهن “تعرضن أو شاهدن أدلة على نظام ممنهج للاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي والتعذيب”.

ويتّهم خبراء دوليون ومنظّمات حقوقية عالمية، الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون من أقلية الإيغور المسلمة في معسكرات في منطقة شينجيانغ.

وتنفي الصين هذه الاتّهامات وتقول إن هذه المعسكرات” مراكز للتدريب المهني تساعد الإيغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات التطرّف الديني”.

في ذات الشأن، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية لحرمان الصين من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بسبب “انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان”.

ويدعو مشروع القرار الذي قدّمه سبعة من الأعضاء الجمهوريين، اللجنة الأولمبية الدولية إلى منح “شرف تنظيم هذه المنافسة إلى دولة تولّي أهمية أكبر للقيم التي تدافع عنها الحركة الأولمبية”.

وقال أحد معدّي مشروع القرار السناتور عن ولاية فوريدا “ريك سكوت” إن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الإيغور وتقيّد حقوق الإنسان في هونغ كونغ وتهدّد تايوان”.

A new report by @BBCNews reveals the harrowing reality for #Uyghur women in China's internment camps. Former detainees describe systematic rape, sexual abuse and torture.

The world can no longer remain silent. This has to stop.#StopUyghurGenocidehttps://t.co/pF14r97wDc

