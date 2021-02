عقب دعوات للعصيان المدني في ميانمار.. الجيش يحجب فيسبوك

فرض جيش ميانمار، اليوم الخميس، حظرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وسط حالة من الزخم المتصاعد ودعوات للعصيان المدني منذ انقلاب الجيش الإثنين الماضى على السلطة المنتخبة.

يأتي ذلك وسط إدانات دولية وضغوط دولية للإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم رئيسة الحكومة، المستشارة أونغ سان سو تشي، بينما بدأ القضاء في ميانمار في إجراءات محاكمتها عقب توجيه لائحة اتهام لها.

وأمر الجيش، شركات الاتصالات المحلية بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حتى منتصف ليل السابع من فبراير/شباط الجاري، و عزا القرار إلي أن “الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد“.

ومن جهته أعلن موقع فيسبوك، الخميس، أن السلطات في بورما فرضت قيوداً على بعض خدماته في البلاد، وطالب السلطات بإعادة الاتصال حتى يتمكن الناس في بورما من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة.

⚠️ Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup 📉

وتداول نشطاء صورا رصدتها كاميرات المراقبة، لبعض الجنود وهم يقوموا بعملية قطع الإنترنت في البلاد.

تأتي تلك القرارت بعد انتشار العديد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة الإثنين الماضي.

وتحظى منصات التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، بشعبية واسعة في بورما وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين.

بينما حذرت وزارة الإعلام عبر بيان لها نشرته صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” من الاستجابة لدعوات منصات التواصل وقالت “بعض المنظمات ووسائل الإعلام تنشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي”. داعية السكان إلى التعاون مع السلطات الحالية للبلاد.

ويشهد الشارع في ميانمار رفضا للانقلاب العسكري، ينعكس أثاره بالدعوات إلي العصيان المدني، حيث أعلن عدد من الأطباء وعاملون في القطاع الصحي الاعتصام الجزئي واضعين شارات حمراء “لا للعمل” إلا في الحالات الطبية الطارئة.

وقال أونغ سان مين وهو مسؤول في مستشفى منطقة ماغواي، لن نطيع سوى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا.

وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ أو تايلاند.

وأطلقت مجموعة تدعى حركة العصيان المدني على فيسبوك وباتت تعد حتى مساء الأربعاء نحو 170 ألف مشترك. “عار على الجيش” و”العسكريون لصوص”.

بينما دعا عدد من النشطاء، اليوم الخميس، عبر تويتر إلى التظاهر مجددا، وقالوا إن اليوم تبدأ الثورة في ميانمار، في إشارة إلى رفصهم الانقلاب العسكري.

وتتزايد مظاهر التعبير برفض الانقلاب بالقرع على الأواني في شرفات المنازل، بينما ردد بعضهم “لتحيا الأم سو” في إشارة الى أونغ سان سو تشي.

وتوقعت رئيسة الحكومة سان سو تشي، احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على عدم القبول بالانقلاب.

وهو ما استجاب له عدد من قطاعات الشعب الذي رفع صورتها في كل مكان، بحسب نشطاء.

At least 3 arrests were made in Myanmar after a protest on Thursday Feb 4 in the second-biggest city Mandalay against this week’s coup, activist groups said.

The arrests were confirmed by student activists from three groups, based in Mandalay & Yangon.#Myanmarcoup pic.twitter.com/SJ6AdoomMv

— Thuta Jr. (@ThutaJr) February 4, 2021