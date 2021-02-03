وحيدا في بيته الأثري.. فلسطيني يواجه جنود الاحتلال ومستوطنيه (فيديو)

يقف الفلسطيني خالد دراغمة صامدا أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يداهمونه في منزله الواقع في “خان اللبن” جنوب نابلس، فصمود دراغمة وعائلته يحمي أراض يسعى الاحتلال للسيطرة عليها.

وكثيرا ما يقوم جنود الاحتلال والمستوطنون بمداهمة دراغمة في منزله الواقع بخان اللبن جنوب مدينة نابلس، بهدف طرده وعائلته من منزله، بعد أن هدمه للسيطرة على الأرض.

وصمود خالد دراغمة وعائلته بمثابة حماية، إذ إن وجوده في المنطقة يحمي نحو ألفين و500 دونم من أراضي الفلسطينيين التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها.

أسئلتهم “وقحة”

ويصف دراغمة أسئلة جنود الاحتلال بأنها “وقحة” ويقول عن سلوك جنود الاحتلال الذين يداهمونه كل يوم ويسألون عن ضيوفه وتحركاته اليومية، بأنها لن تؤثر فيه.

ويعود منزل دراغمة في منطقة خان اللبن لفترة الحكم العثماني في فلسطين، ويسعى المستوطنون وجنود الاحتلال للسيطرة على هذه المنطقة بشتى الطرق.

وتتعرض عائلة الدراغمة لاعتداءات المستوطنين المتكررة على المحاصيل التي تقوم الأسرة بزراعتها في أرضها، كما يتعرضون للكثير من التضييق عليهم لإجبارهم على ترك أرضهم.

بشجاعة.. شبّان يتصدون لمستوطنين حاولوا اقتحام خان اللبن الشرقية جنوب نابلس قبل أيام. pic.twitter.com/NrEZAB5kON — يحيى عياش # فلسطين (@yahyaayyash1234) January 27, 2021

يقول دراغمة” أنا أكبر من دولة إسرائيل بسنتين” ويرفض خالد دراغمة التعامل مع الاحتلال واستفزازاته ويؤكد رفضه التخلي عن أرضه وبيته مقابل الملايين.

ويعيش دراغمة وأسرته حياة بدائية دون كهرباء أو خدمات، في سبيل إفشال مخططات الاحتلال المستمرة ضده منذ 20 عاما دون أن يفلحوا في إخراجه من أرضه.

وطالب الفلسطيني الصامد، المؤسسات الحكومية بترميم المكان والعمل على إحيائه خاصة بعد أن هدم الاحتلال كل ما كان قائما من بوابات وزخارف وحمامات تركية في الخان قبل نحو شهرين.

مواطنون يتصدون لاقتحام مستوطنين خان اللبن الشرقية

تصدى أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اليوم الجمعة، لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام "خان اللبن".

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مضايقات

يقول مؤمن دراغمة -نجل خالد- إنه يواجه مضايقات من هذا الوضع منذ أيام المدرسة ويواجه اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وتمنى أن يتمكنوا من العيش بسلام في بيتهم دون أن يتعرض للاعتقال المتكرر.

وتتعرض قرية اللبن الشرقي جنوب نابلس لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وبلاغات متكررة بالهدم للمنشآت والمحال التجارية للمواطنين الفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص أو وجودها في منطقة مصنفة.

"الحياة تحت حراب الاحتلال".. شاهد| فلسطيني يوثق معاناته اليومية مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في خان اللبن الشرقية جنوب نابلس. pic.twitter.com/EMna3G0RnZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2021

وحاولت مجموعة من المستوطنين، اقتحام المنطقة يوم الجمعة الماضي بحماية جيش الاحتلال، لكن تم التصدي لهم ولم يتمكنوا من دخول الخان.

وقبل أيام تعرض خان اللبن أيضا لاعتداء من قوات الاحتلال، التي هدمت جرافاتها نوافذ وأبواب في الخان، فيما يحاول المستوطنون اقتحامه كل جمعة.