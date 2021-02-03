حريق هائل بمجمع تجاري في وسط العاصمة السودانية (فيديو)

اندلع حريق هائل في مجمع تجاري في (السوق العربي) بالعاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الأربعاء، بسبب تماس كهربائي وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

وقال اللواء عثمان عطا مصطفى مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم للجزيرة مباشر، إن بلاغاً ورد إليهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم يفيد باندلاع حريق في “سوق نيفاشا” بشارع الجمهورية.

وذكر شهود عيان أن الحريق بدأ من محل بيع أجهزة هواتف المحمولة وملابس في المجمع الذي يقع جوار برج البركة، وخلّف أضرارا مادية بالغة في المحال التجارية، بينما لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية باندلاع حريق صباح اليوم بمجمع نيفاشا التجاري بشارع الجمهورية وسط الخرطوم.

ونقلت عن مصدر مطلع بالدفاع المدني، قوله إن اندلاع الحريق جاء نتيجة انفجار محمول كهربائي، مشيرا في ذلك إلى ارتفاع الضغط الكهربائي بدرجة تجاوزت طاقة المحول.

وأوضح مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم للجزيرة مباشر، أن اتساع نطاق الحريق وامتداده، استدعىا إرسال المزيد من عربات الإطفاء للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأعرب أصحاب المحال التجارية والعاملون في السوق عن صدمتهم أمام ممتلكاتهم التي أتت عليها النيران، وحمّل أحدهم هيئة الكهرباء المسؤولية عن الحريق، وقال” أبلغتهم منذ أيام بالخلل ولم يستجيبوا” مضيفا “لو أبدوا اهتماماً لما وقع هذا الحريق”.