البث الحي
الأخبار|تركيا

تويتر يضع تحذيرا على تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن المثليين.. ماذا قال؟

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (رويترز)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (رويترز)
2/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202112:29 AM (مكة المكرمة)

وضع تطبيق تويتر تحذيرا على تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصف فيها مثليي الجنس في جامعة البوسفور الذين نشروا رسوما مسيئة للكعبة المشرفة بأنهم منحرفون.

وقال التطبيق إن تغريدة الوزير التركي “تنتهك القواعد الخاصة بالسلوك البغيض”، لكنه أضاف أنه قرر الإبقاء عليها على الموقع الإلكتروني لأنه ربما يكون من المصلحة العامة أن يظل الوصول إليها سهلا.

وكتب صويلو على تويتر “هل يجب أن نتهاون مع الشواذ المنحرفين الذين يهينون الكعبة المشرفة؟ بالطبع لا. هل يجب أن نتهاون مع الشواذ المنحرفين الذين حاولوا احتلال مبنى رئيس الجامعة؟ بالطبع لا”.

وأعلن الوزير عن اعتقال أربعة أشخاص من المثليين الذين رسموا علم المثلية الجنسية ورسومات مسيئة لقبلة المسلمين في جامعة البوسفور.

ورد الوزير على خطوة تويتر برسالة مشفرة دعا فيها جمهوره إلى متابعته على تطبيق تليغرام.

وعبّر مسؤولون وسياسيون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا عن غضبهم بعد إساءة ‏مجموعة من طلاب جامعة البوسفور “بوغازيجي” (في إسطنبول) للكعبة المشرّفة خلال معرض فني.
وحرّف بعض طلاب الجامعة صورة الكعبة، وأضافوا رسمًا لمخلوق غريب مكانها، علاوة على وضع علم المثليين في ركن اللوحة.

وعُرضت اللوحة بساحة الجامعة التركية، ما أثار استياء وسخط بقية الطلاب، ونقلوا انطباعهم عن هذا التحريف المتعمّد -وفق تعبيرهم- إلى منصات التواصل، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، المثليين في بلاده واتهمهم بالتخريب.

وقال خلال خطاب أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية “لن نوجه إلى المستقبل شبابا من مجتمع الميم بل شبابا يكونون جديرين بتاريخ هذه الأمة المجيد”.

وأضاف “أنتم لا تنتمون إلى أوساط المثليين. لستم من أولئك الشباب الذين يقومون بأعمال تخريبية. على العكس أنتم من يواسي الأفراد التعساء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

تركيا تحرم تويتر من عائدات الإعلانات.. ما القصة؟

قررت الحكومة التركية منع منصة “تويتر” من الحصول على عائدات من الإعلانات في البلاد، وذلك كإجراء عقابي يندرج ضمن قانون يسعى لإجبار الشبكات الاجتماعية على إزالة المحتوى بناء على طلب السلطات.

19/1/2021
المزيد من الأخبار

فرنسا.. حملة حقوقية تطالب بوقف استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

ضغوط حقوقية على البحرين لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في حق المعارضين(غيتي)

النهضة وقلب تونس يدينان عنف “الدستوري الحر” وعبير موسى تجاه مجلس النواب

جلسة افتتاح أعمال البرلمان التونسي بعد انتخابات 2019 (رويترز ـ أرشيف)

متظاهرون يقرعون الأواني من شرفات منازلهم رفضا للانقلاب في ميانمار (فيديو)

حاجز للجيش قرب البرلمان في ميانمار (رويترز)

“فعلنا ذلك”.. وزير الداخلية الفرنسي يتفاخر بإغلاق 12 مسجدا (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
الأكثر قراءة

ميانمار.. فتاة تؤدي تمارين رياضية توثق لحظات استيلاء الجيش على السلطة (فيديو)

فتاة تمارس تمارين رياضية أثناء استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار (مواقع التواصل الاجتماعي)

اتهامات لوزيرة الصحة المصرية بترويج معلومات خاطئة حول لقاح أسترازينيكا.. ما ذا قالت؟ (فيديو)

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد (رويترز)

فيروس نيباه.. الغارديان: وباء أشد خطورة من كورونا يفتك بـ 75 في المئة من ضحاياه

خفاش الفاكهة هو المضيف الطبيعي لفيروس نيباه (الفرنسية)

الاتحاد الأوربي يتراجع عن استكمال التلقيح بـ “أسترازينيكا”.. فما السبب؟

حقق اللقاح نتائج مبشرة مع كبار السن (رويترز ـ أرشيف)