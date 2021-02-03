تويتر يضع تحذيرا على تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن المثليين.. ماذا قال؟

وضع تطبيق تويتر تحذيرا على تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصف فيها مثليي الجنس في جامعة البوسفور الذين نشروا رسوما مسيئة للكعبة المشرفة بأنهم منحرفون.

وقال التطبيق إن تغريدة الوزير التركي “تنتهك القواعد الخاصة بالسلوك البغيض”، لكنه أضاف أنه قرر الإبقاء عليها على الموقع الإلكتروني لأنه ربما يكون من المصلحة العامة أن يظل الوصول إليها سهلا.

وكتب صويلو على تويتر “هل يجب أن نتهاون مع الشواذ المنحرفين الذين يهينون الكعبة المشرفة؟ بالطبع لا. هل يجب أن نتهاون مع الشواذ المنحرفين الذين حاولوا احتلال مبنى رئيس الجامعة؟ بالطبع لا”.

وأعلن الوزير عن اعتقال أربعة أشخاص من المثليين الذين رسموا علم المثلية الجنسية ورسومات مسيئة لقبلة المسلمين في جامعة البوسفور.

ورد الوزير على خطوة تويتر برسالة مشفرة دعا فيها جمهوره إلى متابعته على تطبيق تليغرام.

وعبّر مسؤولون وسياسيون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا عن غضبهم بعد إساءة ‏مجموعة من طلاب جامعة البوسفور “بوغازيجي” (في إسطنبول) للكعبة المشرّفة خلال معرض فني.

وحرّف بعض طلاب الجامعة صورة الكعبة، وأضافوا رسمًا لمخلوق غريب مكانها، علاوة على وضع علم المثليين في ركن اللوحة.

وعُرضت اللوحة بساحة الجامعة التركية، ما أثار استياء وسخط بقية الطلاب، ونقلوا انطباعهم عن هذا التحريف المتعمّد -وفق تعبيرهم- إلى منصات التواصل، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.

#bogazicilgbtrezaleti’ne müsaade edilmemeli,asla müsamaha gösterilmemelidir “İslâm'a sövmekten başka fikri olmayanlar;fikrin değil,İslâm’a sövmenin özgürlüğünü istiyorlar." [Malcom X] Kabe’yi ayak altına alan reziller, mutlaka bedelini ödemelidirler. pic.twitter.com/ZIFV8Vrkg9 — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) January 29, 2021

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، المثليين في بلاده واتهمهم بالتخريب.

وقال خلال خطاب أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية “لن نوجه إلى المستقبل شبابا من مجتمع الميم بل شبابا يكونون جديرين بتاريخ هذه الأمة المجيد”.

وأضاف “أنتم لا تنتمون إلى أوساط المثليين. لستم من أولئك الشباب الذين يقومون بأعمال تخريبية. على العكس أنتم من يواسي الأفراد التعساء”.