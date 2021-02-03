حملة دولية للإفراج عن صحفية مصرية معتقلة في سجون السيسي

أطلقت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، حملة لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفية سلافة مجدي بشكل فوري بعدما اشتكت الصحفية أمام القاضي من تعرضها للتعذيب من قبل بعض أفراد الشرطة وحراس السجن.

وحثت منظمة العفو في بيان النشطاء على إرسال مناشدات للنائب العام المصري حمادة الصاوي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن سلافة مجدي التي اعتقلت لمجرد ممارستها العمل الصحفي ودفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأعدت المنظمة نموذجًا جاهزًا لهذه المناشدة.

تعتبر سلافة #سجينة رأي، اعتقلت لمجرد ممارستها لحقوقها الإنسانية. وقد اشتكت أمام القاضي من تعرضها للاعتداء. يجب على السلطات إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ومحاسبة المسؤولين. طالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراحها فورا ودون شروط وحمايتها من المزيد من الاعتداء https://t.co/45qC8jh2al pic.twitter.com/7xwdL9mdR6 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 3, 2021

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم عملهم الصحفي أو لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

ويأتي تحرك العفو الدولية غداة نفي وزارة الداخلية المصرية، في بيان، تعرض سلافة للتعذيب والتحرش في محبسها بسجن القناطر.

وألقت السلطات المصرية القبض على كل من سلافة وزوجها المصور حسام الصياد، بجانب عدد من الصحفيين والناشطين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وكذلك “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.