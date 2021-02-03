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الشرطة الإسبانية تعتدي على مغاربة قصّر بمركز للمهاجرين (فيديو)

عناصر من الشرطة الإسبانية ركلت ولكمت قاصرين مغاربة بعد إجبارهم على الجلوس أرضا (مواقع التواصل)
عناصر من الشرطة الإسبانية ركلت ولكمت قاصرين مغاربة بعد إجبارهم على الجلوس أرضا (مواقع التواصل)
3/2/2021

تداول نشطاء على مواقع التواصل اعتداء فراد من الشرطة الإسبانية على مجموعة من المغاربة القصّر داخل أحد مراكز إيواء المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في جزر الكناري.

وجرت الأحداث يوم الأحد الماضي في مركز تيندايا لإيواء القصر في منطقة تافيرا في مدنية لاس بالماس بجزر الكناري، إذ تدخلت الشرطة الوطنية بعد الإبلاغ عن قوع أعمال شغب بحسب وسائل إعلام محلية.

ويُظهر مقطع الفيديو أحد القاصرين وهو يصرخ بجانب أخر ممد على الأرض، وهما محاطان بأفراد من الشرطة الإسبانية أخذوا في ركل وضرب قاصرين آخرين بعد إجبارهم على الجلوس أرضا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تدخلت بعد أن هدّد قاصر مدير المركز وعدد من العاملين بمقص بعد منعه من الخروج، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وأضافت أن الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقا داخليا لتوضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات.

واستنكرت جمعية الرمال المغربية في جزر الكناري الحادث مؤكدة أنه كان من الأجدر بالسلطات الإسبانية حماية هذه الفئة من الشباب القصر وتأمين ظروف إنسانية ملائمة لهم حتى يعودوا إلى وطنهم سالمين.

ويحتل المغاربة المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين إلى جزر الكناري بجنوب إسبانيا بنسبة 51 في المئة، بينما ترجع النسبة المتبقية منهم إلى دول بجنوب الصحراء الكبرى مثل مالي وغينيا وساحل العاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام

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