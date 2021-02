جثث مهاجرين على الحدود تسقط 12 شرطيا في المكسيك

اعتقلت السلطات في المكسيك 12 شرطيًّا بشبهة ضلوعهم في مقتل 19 شخصا بعد العثور على جثثهم متفحمة قرب حدود المكسيك مع الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وعثرت السلطات على أدلة في الموقع تشير إلى أن 12 فردا من شرطة ولاية مكسيكية شمالية محاذية لولاية تكساس الأمريكية، شاركوا في المجزرة، وفق ما أعلن المدعي العام للولاية في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وقال المدعون إنهم توصلوا إلى عربتين محترقتين تحتويان على رفات بشرية، في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك في طريق ريفي قرب بلدة كامارغو بولاية مكسيكية شمالية محاذية لتكساس”.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحايا تعرضوا لإطلاق نار قبل إحراق جثثهم، ويعتقد أن غالبيتهم كانوا من المهاجرين الساعين للوصول إلى الولايات المتحدة.

Twelve Mexican police arrested over mass killing of migrants near US border https://t.co/jPcPCSb0h0

— The Guardian (@guardian) February 3, 2021