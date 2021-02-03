القدس.. استمرار أعمال الحفر في منطقة حائط البراق ومخاطر تهدد المسجد الأقصى (فيديو)

أكد الخبير في شؤون القدس، فخري أبو دياب، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من خلال الحفريات المستمرة في حائط البراق إلى تغيير واقع المكان وخاصة أنه جزء من المسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو دياب في لقاء مع “الجزيرة مباشر” إن سلطات الاحتلال تريد إقامة بناء لإخفاء معلم حائط البراق الذي يدل على هوية القدس العربية والإسلامية، إضافة إلى إنشاء ساحة أسفل ساحة البراق بمساحة ألف متر مربع لأداء طقوسهم وربطها بأنفاق تمهيداً لإقامة ما سميت بـ”مطاهر الهيكل”.

وأضاف أن الاحتلال يريد إقامة مبنى ضخم في المكان لوصله أولا بباب المغاربة مكون من عدة طبقات بحيث تكون الطبقة الأولى مكانا لصلاة المستوطنين، والثانية لتدريب ما يسمى بـ”كهنة المعبد”، والثالثة لنزول وصعود ركاب القطار المعلق حيث ستكون محطة رئيسية له، وفوق ذلك سيكون هناك ساحة لمراقبة ما يجري في المسجد الأقصى.

عزل الأقصى

وأكد نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، أن الاحتلال يستغل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد للسيطرة أكثر على المسجد الأقصى.

وأشار في لقاء مع الجزيرة مباشر إلى أن حرب الحفريات هي الأخطر، لأنها تستهدف الموارد الحضارية وتزويرها وتدميرها، ومحاولة لتقديم رواية توراتية من خلال هذه الحفريات، على حد وصفه.

وأضاف بكيرات أنه يوجد أكثر من 50 حفرية في المنطقة الغربية و10 حفريات في المنطقة الجنوبية، ولا تزال 10 حفريات منها نشطة، بالإضافة إلى حفريات في الحائط الغربي وأن هناك عمليات نقل للتراب يوميا من أسفل الأقصى.

‪حائط البراق، الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك‬ (الجزيرة)

وأوضح أن هذه الحفريات لا تستهدف فقط الوصول للمسجد الأقصى بل تستهدف 144 ألف متر مربع، وأكثر من 200 معلم، إضافة إلى الحي الإسلامي، مؤكدا أن عشرات المنازل في البلدة القديمة تشققت وسقطت عشرات الحجارة من حائط البراق بفعل الحفريات، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الأقصى وأساساته.

وقال إن الاحتلال يهدف من خلال تلك الحفريات إلى عزل الأقصى عن محيطه الفلسطيني، وتهويد المكان وجعله ذا قداسة يهودية بدلاً من الهوية العربية الإسلامية، تمهيداً لهدم وإزالة الأقصى.

والشهر الماضي، طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي بـ”تحمل مسؤولياته” والتدخل لوقف حفريات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات” تلك الحفريات، واعتبرتها “امتدادا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد المسجد الأقصى.

و حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب الأقصى “من خطورة استغلال إجراءات الإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة وباء كورونا لتنفيذ حفريات جنوب غرب المسجد”.

ودائرة أوقاف القدس الأردنية، هي المُشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي.

كما طالب الأردن إسرائيل بوقف حفرياتها “فورا” بساحة البراق.

وتتعرض القدس منذ احتلالها عام 1967 لعمليات “تهويد”، مكثفة، حيث عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين منها بما يخالف قرارات الشرعية الدولية.