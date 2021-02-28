وزارة الثقافة نفت دعوتهما.. محمد رمضان وهيفاء وهبي يثيران الجدل في الجزائر

نفت وزارة الثقافة الجزائرية تقارير عن اعتزامها الاستعانة بفنانين عرب وأجانب للترويج للسياحة في البلاد.

وقالت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية في بيان نشرته، السبت، على صفحتها بموقع فيسبوك إنها “تفند من جديد عزمها استقدام فنانين عربا أو أجانب”.

وأكد البيان أن “الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية”.

وأعرب البيان عن أسف الوزارة لتعرضها “لحملة تشويه ومغالطات تقوم بها أطراف معلومة الدوافع للتحريض عليها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد البيان احتفاظ الوزارة بحقها في اتخاذ كل الوسائل القانونية الممكنة لمتابعة الجهات التي “تتعمد تضليل الرأي العام باِرتكاب أفعال يمكن أن تشكل جرائم القذف أو الإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر موقع “النهار أونلاين” الجزائري قبل أيام أن مجموعة من الفنانين العرب سيشاركون في مهرجان الجزائر الدولي للتراث والسياحة بمشاركة وزارتي السياحة والثقافة.

وذكرت من بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر وداليا البحيري وروجينا ورانيا فريد شوقي ومنة شلبي من مصر وهيفاء وهبي من لبنان.

وتسبب التقرير في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر الاستعانة بفنانين من الخارج وكذلك إسناد الوزارة تنظيم المهرجان إلى شركة خاصة.