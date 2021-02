دراسة أمريكية تقدم نتائج مفاجئة حول تأثير الزنك وفيتامين سي على فيروس كورونا

أظهرت تجربة سريرية أمريكية حديثة أن مرضى فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) المتلقين لجرعات عالية من الزنك وفيتامين سي لم يظهر عليهم تحسّن ملحوظ، عكس ما هو متداول.

وعلى الرغم من أن الخبراء الطبيين ينصحون بتناول فيتامين سي والزنك للمساعدة في اكتساب المناعة ضد كورونا، إلا أن الدراسة أظهرت عكس ذلك مع المرضى المصابين.

وقال الدكتور ميليند ديساي -طبيب القلب وأستاذ الطب في عيادة كليفلاند وأحد المشاركين في التجربة- إن العلاج بجرعات عالية من غلوكونات الزنك أو حمض الأسكوربيك (فيتامين سي) أو مزيج من المكمليْن معًا لم يؤدِ إلى تقليل مدة الأعراض بشكل كبير مقارنة بمستوى الرعاية الاعتيادية، وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول.

وشملت هذه التجربة السريرية العشوائية 214 مريضًا من المصابين بفيروس كورونا، وأجريت التجربة بالولايات المتحدة في المدة من 27 أبريل/نيسان إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وحاولت التجربة إظهار ما إذا كانت الجرعات العالية من الزنك أو فيتامين سي، ستقلل من حدة الأعراض أو مدتها مقارنة بالرعاية المعتادة لمرضى كورونا.

If you or a loved one are trying to recover from COVID-19, you might reach for those immune-boosting supplements, like vitamin C or zinc but a new study shows that those supplements aren’t going to be much help.https://t.co/wGFx3ubcAl

— WETM-TV (@WETM18News) February 25, 2021