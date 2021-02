“ميانمار ساحة حرب”.. الشرطة تقتل المتظاهرين بالرصاص الحي (فيديو وصور)

أظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في ميانمار استخدام الشرطة الرصاص الحي ضد المحجين، اليوم الأحد، في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات التي تعم البلاد فيما وصف “باليوم الأعنف” منذ الانقلاب.

وبينت صور تناقلتها وسائل الإعلام الأحد عددا من المتظاهرين ينقلون المصابين ووجود آثار دماء على الأرض، كما نشرت صور للرصاص المستخدم.

VIDEO: Protesters carry away one of their wounded at Hledan in Yangon on Sunday morning. The wounded protester was shot in his chest area by what is believed to live ammunition. #WhatsHappeningInMyanmar #2021Uprising pic.twitter.com/4vOhPixk1x — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية وطبية إن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص على محتجين الأحد فقتلت ما لا يقل عن سبعة وأصابت عدة أشخاص في أعنف يوم في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

وكتب تشارلز ماونغ بو -وهو أول كاردينال كاثوليكي في البلاد ذات الأغلبية البوذية- على تويتر “ميانمار أشبه بساحة حرب”.

DAWEI: A soldier gives the gun to a police for like test-shooting. And when he hit a man, all celebrate happily. Today in Dawei, Tanintharyi. #MilkTeaAllianceMyanmar pic.twitter.com/7kas3h4k5T — Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) February 28, 2021

وأطلقت الشرطة الرصاص في أنحاء متفرقة من “يانغون” كبرى مدن ميانمار بعدما لم تفلح قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في تفريق الجموع، كما دعم جنود من الجيش قوات الشرطة.

من جانبه قال السياسي (كياو مين )هتيكي من مدينة داوي جنوبي البلاد لوكالة رويترز إن الشرطة أطلقت الرصاص في المدينة فقتلت ثلاثة وأصابت عدة أشخاص آخرين.

وأفادت وكالة ميانمار ناو الإعلامية بأن شخصين قتلا خلال احتجاج في مدينة ماندالاي، كما ذكر سكان ووسائل إعلام أن الشرطة فضت احتجاجات في بلدات أخرى منها لاشيو في الشمال الشرقي وميك في أقصى الجنوب.

والسبت أطاحت الحكومة العسكرية بممثل البلاد لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقد الانقلاب ودافع عن الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

ودعا كياو مو تون، الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي في اجتماع غير رسمي في نيويورك الجمعة إلى “اتخاذ أقوى إجراء ممكن” للإطاحة بالانقلاب ومنع الجيش من قمع شعب ميانمار وإعادة البلاد إلى الديمقراطية.

وتشهد ميانمار فوضى عارمة منذ حوالي شهر عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجازه لزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها في الأول من فبراير/ شباط بدعوى تزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني وفاز بها حزب سو تشي بنتيجة ساحقة.

Pictures: In Mandalay, at least 6 people sustained injuries from gunshots. Here are the protest scenes in Mandalay, the second biggest city of Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #2021uprising #myanmarcrackdown pic.twitter.com/rpvHpeMa8Q — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

وتسبب الانقلاب الذي أوقف خطوات أولية نحو الديمقراطية بعد ما يقرب من 50 عاما من الحكم العسكري في خروج مئات الآلاف للشوارع وتنديد الدول الغربية.

وكان رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ قال الأسبوع الماضي إن السلطات تستخدم الحد الأدنى من القوة في التعامل مع الاحتجاجات.

Horrible images coming out of #Myanmar 🇲🇲 where protesters are experiencing the bloodiest day so far. More than a dozen protesters have been killed by live fire by #Tatmadaw forces pic.twitter.com/rnqhKEqcBJ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 28, 2021

TW: Gunshots, Explosion

SPRING REVOLUTION

Terrorist Military group are now firing on many civilians protesting peacefully in the region of Myanmar.#Feb28Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/rFk8TBqNOH — Lwin (@Lwin11898228) February 28, 2021