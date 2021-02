عجوز تقتحم بسيارتها مخبزا في نيويورك (فيديو)

اقتحمت امرأة عجوز تبلغ من العمر 82 عامًا بسيارتها مخبزًا في شمال ولاية نيويورك الأمريكية وحطمت أجزاء منه.

وقالت شرطة الولاية إن كاثرين فورد ضغطت بالخطأ على دواسة الوقود بدلًا من المكابح (الفرامل)، ما دفعها إلى اقتحام محل (دولتشي وبيسكوتي) للمخبوزات الإيطالية، في بلدة كليفتون بارك مساء الثلاثاء الماضي.

وفي الداخل، واصلت العجوز الكبس على الدواسة من أثر الصدمة الشديدة، لكن لحسن الحظ ركض توم فرون الذي تمتلك زوجته المخبز، إلى السيارة لإيقاف المحرك وإزالة المفاتيح.

وقال فرون “لقد كانت معجزة. كنت في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وكان الجميع في زوايا منفصلة من المخبز. حدث ذلك بسرعة كبيرة”.

وتابع “سمعت تحطمًا وكانت في منتصف المخبز. نحن محظوظون. كل ما تضرر يمكن أن يتم إصلاحه”.

ونشر المخبز صورًا ومقطع فيديو لحادث التحطم عندما اصطدمت السيارة بالنافذة الزجاجية للمخبز ودخلت باتجاه المطبخ حيث فر العديد من الموظفين بحثًا عن حماية.

ولم تصب العجوز بأي جروح بينما أصيب شخص واحد فقط بإصابة طفيفة في ذراعه وعولج في مكان الحادث، حسبما أفادت صحيفة تايمز يونيون المحلية.

وأعلن المخبز على صفحته عبر فيسبوك أنه سيتم إغلاق المكان مؤقتًا لمدة أسبوع إلى أسبوعين بسبب التجديدات.

This is the exact moment a car crashed into Dolce and Biscotti Fine Italian Bakery in #CliftonPark earlier this week. @dlevywnyt speaks with the owner about what's next, starting Live at 4. pic.twitter.com/jmU5MQlndD

— WNYT NewsChannel 13 (@WNYT) February 26, 2021