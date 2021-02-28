البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة اصطدام طائرة بسيارة أثناء هبوط اضطراري فوق طريق سريع

لقطة نشرتها إدارة الإطفاء المحلية في ليفرمور للحادث (مواقع التواصل)
لقطة نشرتها إدارة الإطفاء المحلية في ليفرمور للحادث (مواقع التواصل)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202103:48 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الأمريكية، لحظة قيام طائرة صغيرة ذات محرك واحد، بهبوط اضطراري في منتصف طريق سريع في كاليفورنيا واصطدامها بإحدى السيارات.

ويُظهر المقطع الذي نشره موقع إخباري محلي، اللحظة التي اصطدمت فيها الطائرة بجسر على الطريق السريع 580 في ليفرمور ثم الاصطدام بسيارة لكزس بيضاء، ما دفع الطائرة للأمام بحوالي خمسة أقدام (1.52 مترًا) حيث توقفت.

وقال الطيار غوش ريدسون لوسائل إعلام محلية إنه تم إجبار الطائرة على الهبوط في حوالي الساعة 5 من مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد الإقلاع من مطار ليفرمور المحلي القريب.

وتابع “تمكنت من الارتفاع إلى حوالي 500 قدم (152.4 مترًا) في الجو قبل الانزلاق نحو ممر علوي لجادة إيزابيل فوق الطريق السريع”.

وأوضح “فقدت الطاقة عند الإقلاع كما فقدت مراقبة الحركة الجوية الاتصال بالطائرة”، معقبًا “أنا سعيد لأننا جميعًا بخير.” وأثناء الهبوط الاضطراري، قطعت الطائرة مسافة قصيرة وهبطت بعجلة واحدة على السيارة التي اصطدمت بها.

وذكرت تقارير إخبارية أن ريدسون ووالده وسائق السيارة، نجوا جميعًا بأعجوبة دون أن يصابوا بأذى. ويبدو أن مقدمة الطائرة قد اصطدمت بالواجهة الأمامية للسيارة وفق التقارير ذاتها.

وكانت جولييت غودريتش وهي مراسلة بإحدى القنوات المحلية، تقود سيارتها عندما تصادف هبوط الطائرة فوق الجسر.

وتروي المشهد قائلة “كنا نمر فوق الجسر ورأينا هذه الطائرة تتأرجح وتستخدم هذا الجسر كمدرج. ثم اصطدمت بسيارة”. ونشرت جولييت عبر تويتر لقطات أظهرت عدة وحدات من شرطة ليفرمور بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الحادث.

وقالت شرطة ليفرمور إن طائرة تعاني من مشكلة في المحرك اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا في جادة إيزابيل شمال المطار، ما أدى إلى الاصطدام بالسيارة.

وفي وقت سابق، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن قائد الطائرة أبلغ عن فقدان قوة المحرك بعد وقت قصير من مغادرته المطار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

دراسة أمريكية تقدم نتائج مفاجئة حول تأثير الزنك وفيتامين سي على فيروس كورونا

دراسة جديدة تنفي فعالية فيتامين سر والزنك في مقاومة فيروس كورونا المستجد (غيتي)

لحظات عصيبة.. عملية جريئة لانتشال جثة شاب سقط بفوهة بركان (فيديو)

بركان حرضة دمت بمحافظة الضالع (مواقع التواصل)

مصر.. الديهي طالب الجمل بالعودة للمعارضة من الداخل فاعتقل بالمطار

الكاتب الصحفي جمال الجمل (مواقع التواصل الاجتماعي)

“ميانمار ساحة حرب”.. الشرطة تقتل المتظاهرين بالرصاص الحي (فيديو وصور)

تواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب في ميانمار رغم تصاعد عنف الشرطة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القرة داغي يجيب.. هل المضاربة في البيتكوين حلال أم حرام؟

القرة داغي: العملات المشفرة محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد (رويترز)

بعرض غير تقليدي.. مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالسرطان وتثير تعاطف الملايين

المذيعة المصرية لينا شاكر (مواقع التواصل)

“مصر محتلة بالوكالة”.. إخفاقات السيسي تجتاح المنصات ودعوة لثورة جديدة ضد النظام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

أردوغان: الانقلاب زج بي في السجن وأراد إنهاء مسيرتي لكني أصبحت رئيسا (فيديو)

رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان ورئيس بلدية اسطنبول حينها رجب طيب أردوغان عام 1997 (رويترز)