شاهد: لحظة اصطدام طائرة بسيارة أثناء هبوط اضطراري فوق طريق سريع

أظهرت مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الأمريكية، لحظة قيام طائرة صغيرة ذات محرك واحد، بهبوط اضطراري في منتصف طريق سريع في كاليفورنيا واصطدامها بإحدى السيارات.

ويُظهر المقطع الذي نشره موقع إخباري محلي، اللحظة التي اصطدمت فيها الطائرة بجسر على الطريق السريع 580 في ليفرمور ثم الاصطدام بسيارة لكزس بيضاء، ما دفع الطائرة للأمام بحوالي خمسة أقدام (1.52 مترًا) حيث توقفت.

وقال الطيار غوش ريدسون لوسائل إعلام محلية إنه تم إجبار الطائرة على الهبوط في حوالي الساعة 5 من مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد الإقلاع من مطار ليفرمور المحلي القريب.

وتابع “تمكنت من الارتفاع إلى حوالي 500 قدم (152.4 مترًا) في الجو قبل الانزلاق نحو ممر علوي لجادة إيزابيل فوق الطريق السريع”.

وأوضح “فقدت الطاقة عند الإقلاع كما فقدت مراقبة الحركة الجوية الاتصال بالطائرة”، معقبًا “أنا سعيد لأننا جميعًا بخير.” وأثناء الهبوط الاضطراري، قطعت الطائرة مسافة قصيرة وهبطت بعجلة واحدة على السيارة التي اصطدمت بها.

وذكرت تقارير إخبارية أن ريدسون ووالده وسائق السيارة، نجوا جميعًا بأعجوبة دون أن يصابوا بأذى. ويبدو أن مقدمة الطائرة قد اصطدمت بالواجهة الأمامية للسيارة وفق التقارير ذاتها.

وكانت جولييت غودريتش وهي مراسلة بإحدى القنوات المحلية، تقود سيارتها عندما تصادف هبوط الطائرة فوق الجسر.

وتروي المشهد قائلة “كنا نمر فوق الجسر ورأينا هذه الطائرة تتأرجح وتستخدم هذا الجسر كمدرج. ثم اصطدمت بسيارة”. ونشرت جولييت عبر تويتر لقطات أظهرت عدة وحدات من شرطة ليفرمور بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الحادث.

وقالت شرطة ليفرمور إن طائرة تعاني من مشكلة في المحرك اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا في جادة إيزابيل شمال المطار، ما أدى إلى الاصطدام بالسيارة.

وفي وقت سابق، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن قائد الطائرة أبلغ عن فقدان قوة المحرك بعد وقت قصير من مغادرته المطار.

