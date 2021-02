حرب كلامية واستدعاء للسفراء بين أنقرة وطهران بسبب العراق

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني في أنقرة محمد فراز على خلفية تصريح لسفير إيران في بغداد اتهم فيه تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وذكرت الخارجية التركية أنها أبلغت السفير الإيراني رفض أنقرة الشديد للاتهامات الواردة في تصريح سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي.

وأضافت أن ما تنتظره أنقرة من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

وكان السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي قد أوضح في وقت سابق أن على القوات التركية ألا “تشكّل تهديدا أو تنتهك الأراضي العراقية”.

و أضاف “لا نقبل بأن تتدخل تركيا أو أي دولة أخرى في العراق عسكريا أو أن تتقدّم وتحظى بوجود عسكري في العراق”.

وسارع سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز للرد عبر تويتر قائلا إن السفير الإيراني هو “آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروسا” بشأن احترام حدود العراق.

Yes, I have seen that. Ambassador of Iran would be the last person to lecture Turkey about respecting borders of Iraq.

